Η Ομόνοια ξανά στην κορυφή της Κύπρου μετά από πέντε χρόνια

Η Ομόνοια επέστρεψε στον θρόνο του κυπριακού ποδοσφαίρου, κατακτώντας μαθηματικά το πρωτάθλημα για τη σεζόν 2025/26.

Με μεγάλη εμφάνιση, επικράτησε 3-0 του Άρη Λεμεσού στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των playoffs και «σφράγισε» τον τίτλο, τέσσερις αγωνιστικές πριν από το φινάλε.

Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ έφτασε τους 77 βαθμούς, αφήνοντας αρκετά πίσω την ΑΕΚ Λάρνακας που βρίσκεται στους 61, ακόμη και με παιχνίδι λιγότερο. Έτσι, εξασφάλισε την κορυφή και πανηγυρίζει το πρώτο της πρωτάθλημα μετά τη σεζόν 2020/21.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Τάνκοβιτς άνοιξε το σκορ νωρίς στο 11ο λεπτό, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του. Στη συνέχεια, ο Μαέ ανέλαβε δράση, σκοράροντας δύο φορές (22’ και 57’) και διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Η ατμόσφαιρα στο ΓΣΠ ήταν γιορτινή από νωρίς, με τους φιλάθλους να στήνουν ένα μεγάλο πάρτι πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του αγώνα, αποθεώνοντας παίκτες και τεχνικό επιτελείο.

Αυτός είναι ο 22ος τίτλος πρωταθλήματος στην ιστορία της Ομόνοιας, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της στην κορυφή του κυπριακού ποδοσφαίρου.