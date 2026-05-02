«Ο Ολίσε κοιμόταν στο αμάξι για να προλάβει την προπόνηση»

Μια ιδιαίτερη ιστορία από τα πρώτα βήματα του Μάικλ Ολίσε αποκάλυψε ο πρώην προπονητής του στη Ρέντινγκ, Μαρκ Μπόουεν.

Ο μεσοεπιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, παρότι πέρασε από τις ακαδημίες της Άρσεναλ, της Τσέλσι και της Μάντσεστερ Σίτι, χρειάστηκε να «χτίσει» την καριέρα του από χαμηλότερο επίπεδο πριν φτάσει στην κορυφή.

Σύμφωνα με τον Μπόουεν, ο Ολίσε έκανε κάτι ασυνήθιστο για να είναι συνεπής στις προπονήσεις: ξεκινούσε πολύ νωρίς το πρωί, ακόμη και από τις 5:30, ώστε να αποφύγει την κίνηση. Ωστόσο, επειδή έφτανε υπερβολικά νωρίς στο προπονητικό κέντρο, τον έπαιρνε ο ύπνος μέσα στο αυτοκίνητο.

«Μπορεί να φαινόταν ότι άργησε, αλλά στην πραγματικότητα είχε φτάσει πριν από όλους και απλώς κοιμόταν στο αμάξι».

Οι συμπαίκτες του συχνά αναρωτιόνταν για την απουσία του στην ώρα έναρξης της προπόνησης, μέχρι που αποκαλυπτόταν ότι βρισκόταν ήδη εκεί απλώς χρειαζόταν κάποιον να τον ξυπνήσει.