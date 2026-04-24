Ο Ορσολίνι θα μείνει για... πάντα στην Μπολόνια!

Ο Ρικάρντο Ορσολίνι ετοιμάζεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους «ροσομπλού» μέχρι το καλοκαίρι του 2029, δημιουργώντας με τον οργανισμό μία σχέση ζωής.

Ο Ρικάρντο Ορσολίνι θεωρείται ήδη «σημαία» της Μπολόνια, συμπληρώνοντας σε λίγους μήνες οκτώ χρόνια που φοράει τα «ροσομπλού». Ο Ιταλός εξτρέμ έχει έρθει ήδη σε συμφωνία με τη διοίκηση του συλλόγου, προκειμένου να οι δύο πλευρές να συνεχίσουν να πορεύονται μαζί.

Ορσολίνι και Μπολόνια αναμένεται το προσεχές διάστημα να υπογράψουν συμβόλαιο που θα κρατήσει τον 29χρονο μεσοεπιθετικό κάτοικο της πόλης της κεντρικής Ιταλίας έως το καλοκαίρι του 2029 (το τρέχον λήγει το 2027), όταν και θα συμπληρώσουν 11 χρόνια κοινής πορείας.