Πέταξε δύο βαθμούς στο Οβιέδο η Βιγιαρεάλ

Η Βιγιαρεάλ πέταξε δύο βαθμούς στην έδρα της ουραγού της La Liga, Ρεάλ Οβιέδο, μετά το ισόπαλο 1-1.

Τα «κίτρινα υποβρύχια» άνοιξαν το σκορ μόλις στο 13ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πεπέ, όμως δεν κατάφεραν να μετουσιώσουν την υπεροχή τους σε δεύτερο γκολ στην συνέχεια του ματς.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Οβιέδο αναθάρρησε από την αναποτελεσματικότητα της Βιγιαρέαλ και στο 69ο λεπτό ο Χαϊρά ισοφάρισε σε 1-1, σκορ που έμεινε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Έτσι, η Βιγιαρεάλ παρέμεινε στην τρίτη θέση της La Liga με πέντε βαθμούς διαφορά από την τέταρτη Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ η Οβιέδο συνεχίζει να ελπίζει, φτάνοντας στους 28 βαθμούς και είναι πλέον στο -6 από την σωτηρία.