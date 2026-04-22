Ροναλντίνιο: Η απίστευτη εξομολόγηση για το γκολ-έπος στο Clasico του 2005 (video)

Στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του στο Netflix, ο Ροναλντίνιο προχώρησε σε μια απρόσμενη αποκάλυψη για μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας του.

Η μίνι σειρά που καταγράφει την πορεία του «Μάγου» έχει τραβήξει το ενδιαφέρον φιλάθλων σε όλο τον κόσμο, παρουσιάζοντας τόσο τα κατορθώματά του εντός γηπέδων όσο και άγνωστες πτυχές της προσωπικής του ζωής, μαζί με τον αδερφό του, Ρομπέρτο Ασίς.

Ωστόσο, αυτό που ξεχωρίζει είναι η αναφορά του στο ιστορικό Clasico του 2005, όταν η Μπαρτσελόνα διέλυσε με 0-3 τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», με τον ίδιο να πετυχαίνει δύο γκολ και να αποθεώνεται ακόμη και από τους οπαδούς των γηπεδούχων.

Το δεύτερο γκολ του παραμένει μέχρι σήμερα θρυλικό: αφού απέφυγε τον Σέρχιο Ράμος, πέρασε τον Ιβάν Ελγκέρα και πλάσαρε ιδανικά τον Ίκερ Κασίγιας, πριν προλάβει να αντιδράσει ο Ρομπέρτο Κάρλος.

Κι όμως, αυτό το γκολ είναι και το μοναδικό που, όπως αποκάλυψε, του αφήνει μια… μικρή πικρία. Ο ίδιος δήλωσε πως κάθε φορά που το ξαναβλέπει, σκέφτεται ότι θα μπορούσε να είχε ντριμπλάρει και τον Ρομπέρτο Κάρλος πριν σκοράρει.