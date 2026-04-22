Επιστροφή στις νίκες για Ρεάλ

Νικηφόρα αποτελέσματα για Ρεάλ Μαδρίτης και Μπέτις απέναντι σε Αλαβές και Χιρόνα αντίστοιχα. Οι «μερένχες" επικράτησαν με 2-1, ενώ την ίδια ώρα οι «βερδιμπλάνκος» πέρασαν με 3-2 από την Βαρκελώνη.

Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τη νίκη με 2-1 απέναντι στην Αλαβές στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Ο Εμπαπέ άνοιξε το σκορ με την συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα για το σύνολο του Αρμπελόα, ενώ ο Βινίσιους στο 50′ υπέγραψε την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα για την “Βασίλισσα”, το μόνο που κατάφερε η Αλαβές ήταν να μειώσει στις καθυστερήσεις με τον Μαρτίνεθ σε 2-1.

Μετά από αυτό το παιχνίδι οι “μερένγκες” έφτασαν στους 73 βαθμούς έχοντας ένα ματς παραπάνω από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα που έχει 79′. Στον αντίποδα η Αλαβές βρίσκεται έναν βαθμό πάνω από την 18η Έλτσε με 33.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας η Μπέτις πανηγύρισε τη νίκη της μετά από επτά παιχνίδια στην Ισπανία. Η ομάδα του Πελεγκρίνι επικράτησε με 3-2 εκτός έδρας της Χιρόνα και έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της πεντάδας.

Το παιχνίδι δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τους Ανδαλουσιανούς με τον Τσιγκάνκοφ να κάνει το 1-0 στο 7ο λεπτό. Η Μπέτις όμως γρήγορα απάντησε και στο 23′ έφερε το ματς σε ισορροπία με τον Ρόκα. Οι φιλοξενούμενοι μάλιστα έφτασαν στο 63′ στην ολική ανατροπή με τον Ελ Ζαζουλί στο 63′.

Η Χιρόνα όμως στο 67′ με εκτέλεση πέναλτι ισοφάρισε, αλλά ο Ρικέλμε έδωσε την λύση στο 80′ για τους “βερδιμπλάνκος” κάνοντας το 3-2, που ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα η Μπέτις εδραιώθηκε στην 5η θέση με 49 βαθμούς, ενώ η Χιρόνα βλέπει το τρένο της Ευρώπης που κυνήγαγε να περνάει, καθώς έχει 38 και είναι στο -11 από την 6η Θέλτα, έχοντας μάλιστα και παιχνίδι περισσότερο.