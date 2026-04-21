Ο Παναθηναϊκός είχε μέσο όρο 0,6 XGoals στα τελευταία 7 ντέρμπι - Πέτυχε ένα τέρμα!

Οι κάκιστες επιδόσεις του Παναθηναϊκού στα ντέρμπι, αποτυπώνονται στα τραγικά νούμερα των Πρασίνων, έχοντας πετύχει μόλις ένα γκολ στα επτά πιο πρόσφατα!

"Οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια". Η φράση που παραδοσιακά συνόδευε πολλές ποδοσφαιρικές αναλύσεις. Εν προκειμένω όμως την αποτυπώνουν με απόλυτη σαφήνεια και με ακριβή τρόπο, δείχνοντας το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Παναθηνϊκός στο δημιουργικό κομμάτι στα ντέρμπι. Ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε το Τριφύλλι σχεδόν σε όλη τη φετινή σεζόν, με εξαίρεση ένα διάστημα 4-5 εβδομάδων από τις αρχές Μαρτίου, καταφέρνοντας εν τέλει να καλύψει και τη διαφορά για να μπει στα πλέι οφ.

Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ δεν μπόρεσε να σκοράρει ούτε στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και η ήττα που δέχτηκε ουσιαστικά οριστικοποιεί την 4η θέση, εξανεμίζοντας τις ούτως ή άλλως ελάχιστες ελπίδες του για κάτι περισσότερο.

Ήταν ακόμη ένα ντέρμπι όπου ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα. Στα επτά πιο πρόσφατα που έδωσε σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, πέτυχε ένα γκολ όλο κι όλο! Ναι, ένα, εκείνο του Βισέντε Ταμπόρδα με το καλημέρα του αγώνα στο Καραϊσκάκη, που χάρισε και τη μοναδική νίκη των Πρασίνων, διαμορφώνοντας το τελικό 0-1 κόντρα στον Ολυμπιακό.

Το παιχνίδι αυτό διεξήχθη στις 8 Φεβρουαρίου. Είχαν προηγηθεί το 0-1 από τον ΠΑΟΚ στον πρώτο προημιτελικό του Κυπέλλου. Το 4-0 από την ΑΕΚ στη Ν.Φιλαδέλφεια και το 2-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για το πρωτάθλημα.

Μετά το διπλό στο Φάληρο, ο Παναθηναϊκός έχασε και στη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ με 2-0, ενώ στην πρεμιέρα των πλέι οφ κατάφερε τουλάχιστον να φύγει με τον βαθμό από την Τούμπα, πάλι όμως χωρίς να σκοράρει. Όπως συνέβη και την Κυριακή.

Αναλυτικά τα επτά τελευταία ντέρμπι του Παναθηναϊκού:

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-2 (16-7 τελικές, XGoals 0,86-2,07)

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 0-0 (7-9 τελικές, XGoals 0,54-0,33)

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0 (14-3 τελικές, XGoals 1,99-0,1) Κύπελλο

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-1 (15-8 τελικές, XGoals 1,68-1,69)

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 0-1 (6-10 τελικές, XGoals 0,2-1,68) - Κύπελλο

AEK-Παναθηναϊκός 4-0 (12-12 τελικές, XGoals 2,28-0,75)

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0 (16-3, XGoals 2,02-0,26)

Όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς, η επιθετική ανομβρία του Τριφυλλιού σε αυτά τα επτά ματς, μόνο τυχαία δεν ήταν. Δεν προήλθαν από έλλειψη… τύχης ή καθαρού μυαλού στην τελική προσπάθεια. Οι Πράσινοι “δικαιούνταν” πολύ λιγότερο από ένα γκολ σε κάθε ένα από αυτά τα παιχνίδια κατά μ.ο., αφού τα ΧGoals τους δεν έφτασαν καν τα 0,6 (0,598). Κι αυτό εν τέλει συνέβη, αφού σχεδόν σε όλα τα ματς η ομάδα του Μπενίτεθ έμεινε “άκαπνη”. Σε ορισμένα μάλιστα οι αριθμοί προκαλούν ποδοσφαιρική θλίψη, αφού στο 2-0 από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο έχει κάνει μόλις τρεις τελικές (!) σε όλο το ματς, με 0,1 XGoals! Πάλι με τον ΠΑΟΚ έκανε μόλις τρεις τελικές στο ματς της regulas season στην Τούμπα, με 0,26 XGoals, ενώ ξανά με τους ΅Θεσσαλονικείς στο 0-1 του Κυπέλλου, οι Πράσινοι έκαναν μόλις έξι τελικές στο ματς κι αποτυπώθηκαν, που άξιζαν το οικτρό 0,2XGoals!

