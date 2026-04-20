Νεϊμάρ: «Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το αντέξει» (vid)

Η ομάδα του Σάο Πάολο υπέστη ήττα από τη Φλουμινένσε (2-3) και όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω στον Νεϊμάρ, σαν να ήταν αποκλειστικά υπεύθυνος για την κακή εμφάνιση της ομάδας του.

Οι αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους της Σάντος ήταν τόσο έντονες που έφυγε από το γήπεδο έχοντας βάλει τα δάχτυλα στα αυτιά του, μια χειρονομία που έπρεπε να εξηγήσει τις τελευταίες ώρες, αφού εξόργισε περαιτέρω τους οπαδούς που ήταν ήδη έξαλλοι μετά την ήττα.

Σύμφωνα με τον Νεϊμάρ, ο οποίος εξακολουθεί να ελπίζει για μια θέση στις τελικες επιλογές του Κάρλο Αντσελότι για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-198/7), δεν κάλυπτε τα αυτιά του καθώς κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια. Απλώς τα «έξυνε». Το εξήγησε αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αργότερα έγραψε:

«Ήρθε η μέρα που πρέπει να εξηγήσω μια γρατσουνιά στο αυτί! Άνθρωποι, ειλικρινά, το παρακάνετε και ξεπερνάτε τα όρια... είναι πολύ λυπηρό να ζεις με αυτό! Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το αντέξει».