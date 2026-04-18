Εντός έδρας νίκη για τον Άρη απέναντι στον ΝΠΣ Βόλο (3-2) και φωτιά στο κυνήγι της πέμπτης θέσης. Άνοιξε το σκορ ο Χόνγκλα, απάντησε με ανατροπή πριν το ημίχρονο (Γκονζάλεθ, Κάργας). Ράσιτς και Καντεβέρε έγραψαν το τελικό 3-2.

Αναμέρηση "do or die" για Άρη και Βόλο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τους γηπεδούχους, που μπήκαν με φόρα και όρεξη να σκοράρουν από νωρίς, για να ξεκλειδώσουν την αντίπαλη άμυνα.

Οι Θεσσαλοί αμύνθηκαν όμως δεν μπόρεσαν να αποφύγουν το 1-0, παρά την εξαιρετική παρουσία του Μάριου Σιαμπάνη κάτω από τα δοκάρια. Ο Άρης άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό, μετά από ασίστ του Καντεβέρε στον Χόνγκλα, ο οποίος ήρθε ως τρέιλερ στο ύψος της μεγάλης περιοχής και είχε όλο τον χώρο και τον χρόνο για να πλασάρει για το γκολ. Νωρίτερα, δε, ο Άρης έχασε και τριπλή ευκαιρία με Καντεβέρε και Ρόουζ να μην μπορούν να ανοίξουν το σκορ, σε τριπλή απειλή για τα καρέ του Αθανασιάδη.

Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε, με τον Άρη να έχει βέβαια την υπεροχή, την κατοχή και τις φάσεις και τον Βόλο να ψάχνει την κόντρα.

Σε μια τέτοια στιγμή, ο Γκαρέ έπεσε μέσα στην περιοχή των φιλοξενούμενων και οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για επαφή και πέναλτι, η φάση όμως συνεχίστηκε και ο Γκονζάλεθ βρήκε χώρο από τα αριστερά για να πλασάρει και να νικήσει τον Αθανασιάδη,που βρέθηκε για 2 βηματάκια εκτός θέσης και δεν μπόρεσε να αντιδράσει. 1-1 στο 41ο λεπτό και το ματς από... την αρχή.

Η ομάδα της Μαγνησίας συνέχισε να απειλεί, με τον Κάργα να έρχεται ανενόχλητος μετά από εκτέλεση κόνερ και να γράφει το 1-2 με καρφωτή κεφαλιά.

Στην επανάληψη οι κιτρινόμαυροι βρήκαν ισοφάριση με το "καλημέρα", με το σουτ του Ράσιτς να κοντράρει και να καταλήγει στα δίχτυα του Σιαμπάνη στο 48'.

Ο Άρης είχε την κυριαρχία στο 2ο μέρος, με παίκτες όπως ο Χόνγκλα και ο Πέρεθ να προωθούν το παιχνίδι του από τον άξονα και να δημιουργούν συνεχώς. Παράλληλα πολύ καλό το πρέσσινγκ στις προσπάθειες του Βόλου, πράγμα που δεν άφηνε περιθώρια στους φιλοξενούμενους για κάτι παραπάνω.

Το γκολ ήρθε στο 75ο λεπτό για τους κιτρινόμαυρους, με τον Καντεβέρε να σπάει το "ρόδι", μετά από εξαιρετικό κλέψιμο πάνω στον Μαρτίνες, στον χώρο του κέντρου. Ο φορ του Άρη έτρεξε το γήπεδο, βγήκε μόνος του απέναντι στον Σιαμπάνη και έγραψε το τελικό 3-2 με υποδειγματικό πλασέ.

Έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 3-3 στο 96' ο Βόλος, με τον Κάργα να απειλεί για 2η φορά και τον Αθανασιάδη να γίνεται και πάλι ο "Άγιος" των δοκαριών του Άρη.

Το τελικό 3-2 μειώνει την διαφορά των κιτρινόμαυρων στο -3 από τον Λεβαδειακό και δίνει νέα πνοή στη μάχη του 5-8, με τον Βόλο πλέον να μένει πιο πίσω και να χάνει έδαφος.

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Μεντίλ, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Γιαννιώτας, Πέρεθ, Γκαρέ, Καντεβέρε.

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Κάργας, Χέρμανσον, Αμπάντα, Τσοκάνης, Τζόκα, Μαρτίνες, Μπουζούκης, Γκονσάλες, Λάμπρου, Ουρτάδο.