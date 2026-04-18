Ολική ανατροπή για τη Λανς σε βάρος της Τουλούζ των δέκα παικτών

Στο τρομερό παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 30ής αγωνιστικής της Ligue 1, η Λανς έκανε 42 τελικές και γύρισε από το 0-2, επικρατώντας της Τουλούζ με 3-2, με την αποβολή του Εγκμπόχο στο 17΄ να αποδεικνύεται ιδιαίτερα κομβική.

Η Λανς για 60 λεπτά έδειχνε ότι δεν… αντέχει στην πίεση του πρωταθλητισμού, ωστόσο, σε περίπου 30 λεπτά έφερε τα πάνω κάτω και παρέμεινε ζωντανή στη μάχη του τίτλου της Ligue 1.

Η «αδιάφορη» βαθμολογικά Τουλούζ έφερε σε πολύ δύσκολη θέση την ομάδα του Πιερ Σαζ μέσα στο «Μπολάρ Ντελελί», παρότι από το 17′ αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο (αποβλήθηκε ο Γκμποχό), στο ματς που άνοιξε την «αυλαία» της 30ής αγωνιστικής.

Τι σημαίνει η ανατροπή που έκανε η Λανς μετά το εις βάρος της 0-2, για την… οικονομία του πρωταθήματος; Ότι εφόσον η Παρί Σεν Ζερμέν επικρατήσει στην έδρα της επί της Λιόν θα ξεφύγει με +4 από τη Λανς και με ματς λιγότερο εξακολουθεί να κρατά την τύχη στα χέρια της.

Εκκρεμεί, βέβαια, το εξ αναβολής μεταξύ τους ντέρμπι τον επόμενο μήνα, όπου είναι πολύ πιθανό να κρίνει τον εφετινό πρωταθλητή.

Οι φιλοξενούμενοι σε διάστημα 8 λεπτών πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο είχαν σκοράρει δύο φορές και παρότι έμειναν με παίκτη λιγότερο για περισσότερο από 70 λεπτά άντεξαν στην πίεση των γηπεδούχων μέχρι το 60′.

Σε διάστημα οκτώ λεπτών στη συνέχεια η Λανς… επέστρεψε στο παιχνίδι ισοφαρίζοντας με τους Αμντουλχαμίντ και Τόμασον, για να έρθει ο Γκανιού στις καθυστερήσεις και να υπογράψει την επική ανατροπή.