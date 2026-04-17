Θέλει να επιστρέψει στην Premier League ο Βαϊνάλντουμ

Ο Χεορχίνιο Βαϊνάλντουμ έχει αποφασίσει να φύγει, μετά από τρία χρόνια, από την Αλ Ετιφάκ και το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και ψάχνει για ομάδα ώστε να επιστρέψει το καλοκαίρι στην Ευρώπη.

Ο 35χρονος Ολλανδός μέσος, σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα «Mirror» θέλει να επιστρέψει στην Premier League, όπου είχε κάνει σπουδαία καριέρα στη Λίβερπουλ. Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως ήδη έχει δύο προτάσεις στα χέρια του και θα αποφασίσει το επόμενο διάστημα.

Πάντως το πρόβλημα στις επαφές του Βαϊνάλντουμ είναι οι ετήσιες αποδοχές του, καθώς στη Σαουδική Αραβία κάθε χρόνο κερδίζει 15 εκατ. ευρώ (!), ποσό που δεν πρόκειται να του δώσουν οι αγγλικές ομάδες.

Ο Βαϊνάλντουμ είχε 237 συμμετοχές σε πέντε σεζόν με τη φανέλα της Λίβερπουλ, κερδίζοντας τον τίτλο στην Premier League, αλλά και στο Champions League, πριν αποχωρήσει το καλοκαίρι του 2021 με προορισμό τη Γαλλία και την Παρί Σεν Ζερμέν.