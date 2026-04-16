Γιαμάλ: «Δεν θα σταματήσω μέχρι να επιστρέψει το τρόπαιο στη Βαρκελώνη»

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα, μοιράστηκε δημόσια τα συναισθήματά του μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό της ομάδας του.

Ο Γιαμάλ, στάθηκε στο όνειρό του να κατακτήσει τρόπαια με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, ένα όνειρο που, όπως ανέφερε, ξεκίνησε από τα χρόνια του στη La Masia.

«Δεν βρίσκω καν τα λόγια να περιγράψω πώς νιώθω αυτή τη στιγμή. Κάθομαι εδώ στο σκοτάδι και ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι τελείωσε.

Προς τους φιλάθλους μας λυπάμαι πάρα πολύ. Σας απογοητεύσαμε ξανά και αυτός είναι ένας πόνος που θα κουβαλάω κάθε βράδυ μέχρι να το διορθώσουμε. Ταξιδεύετε, φωνάζετε, κλαίτε για εμάς και απόψε σας δώσαμε μόνο ακόμη μία απογοήτευση.

Ονειρευόμουν να φέρω αυτό το τρόπαιο πίσω από την πρώτη μέρα που μπήκα στη La Masia. Είναι το μόνο που θέλω. Το να το βλέπω να χάνεται έτσι, λόγω πραγμάτων που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε, μοιάζει με εφιάλτη από τον οποίο δεν μπορώ να ξυπνήσω.

Αλλά ακούστε με: δεν θα σταματήσω ποτέ. Δεν με νοιάζει πόσα χρόνια θα χρειαστούν ή πόσες φορές θα ματώσω για αυτή τη φανέλα, δεν θα ηρεμήσω μέχρι αυτό το τρόπαιο να επιστρέψει στη Βαρκελώνη, εκεί που ανήκει. Η ζωή μου, η ψυχή μου και κάθε σταγόνα ιδρώτα μου ανήκει σε αυτόν τον σύλλογο. Θα ξανασηκωθούμε από τις στάχτες.

Το υπόσχομαι».