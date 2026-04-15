Δυσαρέσκεια για Τετέ και έντονη κριτική από οπαδούς της Γκρέμιο (pic)

Ο Τετέ ξεκίνησε την φετινή χρονιά στον Παναθηναϊκό, όντας μάλιστα βασικός, όμως δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που υπήρχαν γύρω από το πρόσωπό του, κυρίως στο εκτελεστικό κομμάτι, μιας και είχε μόλις 2 γκολ σε 27 αναμετρήσεις.
Τον Ιανουάριο λοιπόν επεδίωξε να επιστρέψει στην πατρίδα του και τελικά η Γκρέμιο τον αγόρασε για ένα ποσό κοντά στα 6 εκατ. ευρώ, με τους οπαδούς της ομάδας να εκφράζουν έντονο ενθουσιασμό και να τον αποθεώνουν κατά την άφιξή του στην Βραζιλία.
Τα πράγματα ωστόσο δεν έχουν εξελιχθεί όπως θα ήθελε, αφού μετράει μόλις 2 γκολ σε 16 συμμετοχές, με τις εμφανίσεις του να μην είναι οι αναμενόμενες. Στο ματς με την Ντεπορτίβο Ριέστρα για το Κόπα Σουνταμερικάνα αντικαταστάθηκε με το σκορ στο 0-0 στο ημίχρονο και ο Εναμοράντο που τον αντικατέστησε μοίρασε την ασίστ για το γκολ της νίκης της Γκρέμιο, με τους φιλάθλους να ασκούν έντονη κριτική στον πρώην «πράσινο» εξτρέμ.
I-M-O-R-T-A-L! 🇪🇪💙 #Grêmio 1x0 Deportivo Riestra— Grêmio FBPA (@Gremio) April 15, 2026
Um partida com raça, com alma e sem desistir um minuto sequer. Mesmo com um jogador a menos, fizemos valer o peso da camisa Tricolor e Amuzu formou o descontrole para garantir a vitoria nesta noite. VAMOS, GRÊMIO! 🇪🇪#GRExDPR pic.twitter.com/5x0jE6fw73