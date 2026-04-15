Ραφίνια: Αντιμέτωπος με τιμωρία για δηλώσεις κατά της διαιτησίας στο ματς με την Ατλέτικο

Ο Ραφίνια βρίσκεται στο επίκεντρο πιθανής πειθαρχικής δίωξης, έπειτα από δηλώσεις του σχετικά με τη διαιτησία στον επαναληπτικό αγώνα της Μπαρτσελόνα απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, που δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά του διαιτητή Κλεμάν Τουρπέν, κάνοντας λόγο για «κλεμμένο ματς» και αμφισβητώντας ευθέως τις αποφάσεις του. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι η αντίπαλη ομάδα υπέπεσε σε πολλά φάουλ χωρίς να τιμωρηθεί, ενώ άφησε αιχμές για τη στάση της διαιτησίας συνολικά.

Οι δηλώσεις αυτές ενδέχεται να επιφέρουν συνέπειες, καθώς σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα της UEFA, κάθε συμπεριφορά που θεωρείται προσβλητική ή δυσφημιστική προς το άθλημα μπορεί να τιμωρηθεί.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Ραφίνια κινδυνεύει ακόμη και με αποκλεισμό έως τριών αγώνων, ποινή που θα μπορούσε να εκτίσει στην επόμενη διοργάνωση του Champions League.

Δεν θα ήταν η πρώτη φορά που η UEFA επιβάλλει τέτοια κύρωση. Αντίστοιχη περίπτωση ήταν εκείνη του Νεϊμάρ το 2019, ο οποίος τιμωρήθηκε για δημόσια κριτική σε διαιτητή μέσω κοινωνικών δικτύων, με την ποινή του να μειώνεται αργότερα από το Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού.

Η υπόθεση του Ραφίνια αναμένεται να εξεταστεί τις επόμενες ημέρες, με το ενδεχόμενο τιμωρίας να παραμένει ανοιχτό.