«Καμπανάκι» Σίρερ στην Άρσεναλ - «Θα το χάσουν το πρωτάθλημα»

Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στη Premier League, Άλαν Σίρερ, προειδοποίησε το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα.

Ο Μικέλ Αρτέτα έκανε λόγο για «μπουνιά στο πρόσωπο» σχολιάζοντας την ήττα της Άρσεναλ από τον Μπόρνμουθ με την οποία οι «κανονιέρηδες» είναι στο +9 από την Μάντσεστερ Σίτι με δύο αγώνες περισσότερους.

Ο Άλαν Σίρερ όμως, το προχώρησε ένα βήμα παραπάνω. Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στη Premier League, προειδοποίησε την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ότι αν συνεχίζει να παίζει με αυτό τον τρόπο, θα χάσει το πρωτάθλημα.

«Αν συνεχίσουν να παίζουν έτσι θα αποτύχουν, θα καταστρέψουν ό,τι έχουν χτίσει. Ήταν κακοί σήμερα σε κάθε τομέα. Καμία ενέργεια, φαινόντουσαν αδύναμοι, ευάλωτοι και πολύ, πολύ νευρικοί» είπε χαρακτηριστικά.