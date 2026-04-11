«Μπλαουγκράνα» το καταλανικό ντέρμπι με... υπογραφή Γιαμάλ! (vid)

Η Μπαρτσελόνα «σκόρπισε» με 4-1 την Εσπανιόλ στο «Camp Nou», ξέφυγε της Ρεάλ Μαδρίτης με 9 βαθμούς και «αγκαλιάζει» τον τίτλο στη La Liga με επτά αγωνιστικές για το φινάλε.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ «χτύπησε» στο 9' και το 25' για το 2-0 με τα γκολ του Φεράν Τόρες έπειτα από ισάριθμες ασίστ του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος στο 87' αξιοποίησε την κάθετη του Κασαδό, πέρασε τον Ντμίτροβιτς και «σφράγισε» τη νίκη 4-1 που έκλεισε ο Ράσφορντ στο 89' χάρη στην έξοχη πάσα του Ντε Γιονγκ, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 84' και... σκόρπισε χαμόγελα. Ενδιάμεσα (56') είχε μειώσει σε 2-1 για την Εσπανιόλ ο Λοθάνο.

Στα παιχνίδια που έληξαν νωρίτερα, η Έλτσε δείχνει αποφασισμένη να παλέψει με «νύχια και δόντια» για την παραμονή. Στον πρώτο από τους οκτώ «τελικούς» που έχει να δώσει πήρε... άριστα, καθώς νίκησε με 1-0 τη Βαλένθια και προσωρινά βρέθηκε εκτός της ζώνης υποβιβασμού. Η Σεβίλλη, πλέον, έπεσε 18η και η αποψινή «μάχη» με την Ατλέτικο Μαδρίτης είναι καθοριστική. Νωρίτερα, ο Λούκας Μπογέ στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων πήρε την... μπουκιά από την Ρεάλ Σοσιεδάδ, χαρίζοντας έναν «χρυσό» βαθμό στην Αλαβές, στην προσπάθεια που κάνει για την παραμονή, έπειτα από ένα «χορταστικό» 3-3!

Τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής και ΕΔΩ η βαθμολογία της La Liga:

Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου

Ρεάλ Μαδρίτης - Τζιρόνα 1-1 (51' Βαλβέρδε - 62' Λεμάρ)

Μ. Σάββατο 11 Απριλίου

Ρεάλ Σοσιεδάδ - Αλαβές 3-3 (14' Σούσιτς, 27' αυτ. Σίβερα, 60' Όσκαρσον - 3' αυτ. Τσαλέτα-Τσαρ, 24' Ντιαμπατέ, 90'+7 Μπογέ)

Έλτσε - Βαλένθια 1-0 (73' Σεπέδα)

Μπαρτσελόνα - Εσπανιόλ 4-1 (9', 25' Τόρες, 87' Γιαμάλ, 89' Ράσφορντ - 56' Λοθάνο

Σεβίλλη - Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Κυριακή 12 Απριλίου

Οσασούνα - Μπέτις (15:00)

Μαγιόρκα - Ράγιο Βαγεκάνο (17:15)

Θέλτα - Οβιέδο (19:30)

Αθλέτικ Μπιλμπάο - Βιγιαρεάλ (22:00)

Δευτέρα 13 Απριλίου

Λεβάντε - Χετάφε (22:00)

Τα highlights από τα σημερινά (11/4) παιχνίδια: