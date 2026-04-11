Νέα απώλεια για τη Ρεάλ, «κόλλησε» στο 1-1 με τη Ζιρόνα

Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε ακόμη μία βαθμολογική απώλεια, μένοντας στο 1-1 απέναντι στη Ζιρόνα και βλέποντας τις ελπίδες της για τον τίτλο να μειώνονται.

Παρά την πίεση και τις πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, οι Μαδριλένοι δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα, έχοντας απέναντί τους έναν εξαιρετικό Γκαζανίγκα. Μπαπέ, Ντίαθ και Μπέλιγχαμ απείλησαν, όμως το 0-0 παρέμεινε μέχρι την ανάπαυλα.

Η Ρεάλ μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος και πήρε προβάδισμα στο 51’, όταν ο Φεντερίκο Βαλβέρδε πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ με δυνατό σουτ εκτός περιοχής. Όμως, η απάντηση των φιλοξενούμενων ήρθε στο 62’, με τον Λεμάρ να ισοφαρίζει με εξίσου εντυπωσιακό τρόπο.

Το γκολ της Ζιρόνα επηρέασε τη Ρεάλ, που έχασε τον ρυθμό της, ενώ οι φιλοξενούμενοι έγιναν πιο επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις.

Παρά τις αλλαγές και την προσπάθεια στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να βρουν δεύτερο γκολ.

Το τελικό 1-1 άφησε τη Ρεάλ μακριά από τη νίκη για ακόμη ένα παιχνίδι, με την απόσταση από την κορυφή να μεγαλώνει.