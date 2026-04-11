Η Μπόρνουμθ άλωσε το Emirates (1-2) και έβαλε φωτιά στην κορυφή της Premier League!

Στις τελευταίες εβδομάδες έχασε πρώτα το Carabao Cup, η Μάντσεστερ Σίτι της έριξε το πρώτο χτύπημα στον τελικό του Γουέμπλεϊ (2-0).

Λίγες ημέρες αργότερα έμεινε και εκτός κυπέλλου, η Σαουθάμπτον έκανε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της σεζόν, όταν την απέκλεισε μέσα στο Emirates (1-2).

Θα μπορούσε να μείνει και εκτός Champions League, ένα γκολ του Χάβερτς της έδωσε το διπλό στην Λισσαβόνα (0-1) σε ένα παιχνίδι με την Σπόρτινγκ, το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να χάσει.

Άραγε η Άρσεναλ προλαβαίνει να χάσει και το πρωτάθλημα;

Η ομάδα του Αρτέτα είναι φανερό ότι κινείται πια στο ρελαντί, με τις αναθυμιάσεις στο ντεπόζιτο. Το άγχος την έχει παραλύσει και το σοκαριστικό 1-2 από την Μπόρνμουθ κάνει τους πάντες να βγάζουν και πάλι τα κομπιουτεράκια για υπολογισμούς.

Οι Λονδρέζοι παραμένουν στο +9 από την Μάντσεστερ Σίτι, όμως η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα έχει δύο παιχνίδια λιγότερα και μυρίζει τον φόβο των Λονδρέζων.

Η Μπόρνμουθ μυρίστηκε κι αυτή αίμα και άνοιξε το σκορ με τον Κρουπί (17'), βάζοντας από νωρίς δύσκολα.

Το εύστοχο πέναλτι του Γκιόκερες (35') έφερε από νωρίς ισορροπία, όμως αυτή δεν ήταν η μέρα της Άρσεναλ.

Οι στατικές φάσεις δεν έφεραν κάποιο λαβράκι ως συνήθως, το γκολ του Γκιόκερες (65') ήταν οφσάιντ για μερικά εκατοστά και στο 74ο λεπτό ήρθε η καταστροφή.

Μετά από λάθος του Μοσκέρα στο build-up, οι παίκτες του Ιραόλα... έκρυψαν την μπάλα και ο Σκοτ έκανε το τελικό 1-2, βάζοντας φωτιά στην κορυφή της Premier League.