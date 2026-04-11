Σοκ στην Ιταλία: Τρεις ποδοσφαιριστές υπό έρευνα για ομαδικό βιασμό

Σοβαρή υπόθεση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις έχει έρθει στο φως στο ιταλικό ποδόσφαιρο, με τρεις νεαρούς ποδοσφαιριστές να βρίσκονται υπό έρευνα για καταγγελία ομαδικού βιασμού φοιτήτριας.

Η υπόθεση ερευνάται από τις Αρχές στο Άστι, έπειτα από καταγγελία της νεαρής γυναίκας για περιστατικό που φέρεται να συνέβη στα τέλη Μαΐου, στο περιθώριο εορτασμών για άνοδο ομάδας στη Serie C.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο Αλέσιο Ρόζα, ενώ εμπλέκονται επίσης οι Φάουστο Περσέου και Κριστ Τζίζους Μαουέτε, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν συνδεθεί με τη Μπρα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η νεαρή γυναίκα βρισκόταν σε ευάλωτη κατάσταση όταν μετέβη σε διαμέρισμα, όπου φέρεται να κακοποιήθηκε από τους τρεις άνδρες. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και υλικό που έχει καταγραφεί, ενώ ένας εκ των κατηγορουμένων φέρεται να αντιμετωπίζει και κατηγορία για διακίνηση προσωπικού υλικού χωρίς συναίνεση.

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, με τους συνηγόρους τους να υποστηρίζουν ότι είναι αθώοι και να ζητούν την ταχεία εκδίκαση της υπόθεσης.

Η ομάδα Λιγκόρνα, στην οποία αγωνίζεται σήμερα ένας εκ των εμπλεκομένων, τοποθετήθηκε επίσημα, τονίζοντας ότι ενημερώθηκε πρόσφατα για την υπόθεση και υπογραμμίζοντας τον σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας, καθώς και τη σαφή καταδίκη κάθε μορφής βίας.

