Η Σαχτάρ Ντόνετσκ απειλεί τον Ολυμπιακό στην μάχη του Champions League!

Η νίκη των Ουκρανών και η διαφαινόμενη πρόκριση τους στα ημιτελικά του Conference League πονοκεφαλιάζει ακόμα περισσότερο τους ερυθρόλευκους.

Νέο ενδιαφέρον στην μάχη για ένα απευθείας εισιτήριο στην League phase του επόμενου Champions League έβαλε η ευρεία νίκη της Σαχτάρ Ντόνετσκ επί της Άλκμααρ με 3-0.

Όπως είναι γνωστό, ένα επιπλέον απευθείας εισιτήριο για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση θα δωθεί στην ομάδα από το μονοπάτι των πρωταθλητών με το μεγαλύτερο συλλογικό ranking πενταετίας.

Σε αυτή την ειδική βαθμολογία, ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να είναι πρώτος με 62.250, ωστόσο η Σαχτάρ Ντόνετσκ έφτασε στους 54.750 και θεωρητικά μπορεί να τον ξεπεράσει από φέτος αν κάνει το απόλυτο.

Με την νίκη της επί της ΑΖ, οι Ουκρανοί πήραν 2.000 βαθμούς και θεωρητικά μπορούν φέτος να πάρουν άλλους 9.500 αν κατακτήσουν το φετινό Conference League μόνο με νίκες (κάθε νίκη δίνει 2.000, κάθε ισοπαλία 1.000 και κάθε πρόκριση 0.500).

Αν η Σαχτάρ προκριθεί στα ημιτελικά του Conference League, λογικά θα αντιμετωπίσει την Κρίσταλ Πάλας, που στο πρώτο παιχνίδι επικράτησε με 3-0 της Φιορεντίνα.

Εννοείται πως για να έχει νόημα η θέση του Ολυμπιακού σε αυτή την ειδική βαθμολογία για ένα απευθείας εισιτήριο θα πρέπει να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα, κάτι που ισχύει και για τον ΠΑΟΚ που βρίσκεται στην 6η θέση με 48.250, που θα πάρει το εισιτήριο, αν κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα και ταυτόχρονα δεν πάρουν το πρωτάθλημα στις χώρες τους, οι ομάδες που βρίσκονται πάνω από αυτόν (Ρέιντζερς, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Φερεντσβάρος, Μίντιλαντ), κάτι που συγκεντρώνει πολύ λίγες πιθανότητες.