Βραβεύτηκε για το καλύτερο γκολ της 14ης αγωνιστικής ο Ντέσερς (pic)

Ο Σίριλ Ντέσερς παρέλαβε το βραβείο για το κορυφαίο γκολ της 14ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος.

Ο Νιγηριανός επιθετικός αποκτήθηκε το καλοκαίρι για να πάρει τον ρόλο του βασικού επιθετικού στον Παναθηναϊκό, όμως έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τραυματισμούς και έπαιξε πολύ λίγο μέσα στην σεζόν.

Στο διάστημα αυτό πάντως πρόλαβε να δείξει την κλάση του, ενώ σήμερα παρέλαβε και το βραβείο για το κορυφαίο γκολ της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Τότε το «Τριφύλλι» είχε υποδεχθεί τον Βόλο στην Λεωφόρο, με τον Ντέσερς να πετυχαίνει ένα υπέροχο γκολ και να αποτελεί γενικά τον κορυφαίο της ομάδας του.