Δύο τέρματα του Άλεξιτς (34', 58') ήταν αρκετά για την εκτός έδρας νίκη του Παναιτωλικού (1-2) στην AEL FC Arena. Μείωσαν με γκολ του Κακουτά στο 84' οι γηπεδούχοι, οι οποίοι έπαιζαν με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Σαγκάλ

ΑΕΛ και Παναιτωλικός έδωσαν την δική τους μάχη, το απόγευμα της Τετάρτης, για ένα σημαντικό τρίποντο, στην προσπάθεια τους για παραμονή στην κατηγορία.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να σπάσουν το σερί τους δίχως νίκη στις 8 τελεταίες αναμετρήσεις, ενώ οι φιλοξενούμενοι από το Αγρίνιο να ανακάμψουν μετά το γκολ της ισοφάρισης από τον Ατρόμητο, την περασμένη αγωνιστική.

Το παιχνίδι ξεκίνησε νωθρά, με τον Παναιτωλικό να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Το πρώτο 20λεπτο δεν διεκδήκησε δάφνες ποιότητας, με τις δύο ομάδες να είναι νευρικές και με πολλά λάθη.

Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε για τους γηπεδούχους στο 19ο λεπτό. Ο Σίστο έπιασε σουτ και ανάγκασε τον Κουτσερένκο να επέμβει για να διατηρήσει το μηδέν.

Στο 23' ήρθε και η πρώτη τελική για τον Παναιτωλικό, με τον Φάρλει Ρόσα να δοκιμάζει ένα σουτ έξω από την περιοχή, η μπάλα όμως πέρασε εκτός. Το γκολ για τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 34ο λεπτό. Σέντρα του Μπουχαλάκη από τα αριστερά, ο Άλεξιτς πήδηξε ψηλότερα από τον Όλαφσον και με καρφωτή κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

Πριν την ανάπαυλα οι Αγρινιώτες είχαν και δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για νέο τέρμα. Εξαιρετική συνεργασία των φιλοξενούμενων, ο Ρόσα βρέθηκε σε θέση βολής στην μικρή περιοχή, όμως το πλασέ του κατέληξε πάνω από τα δοκάρια.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν αρκετά πιο επεισοδιακό για τις δύο ομάδες. Η ΑΕΛ μπήκε με όρεξη στην επανάληψη, ομως και πάλι οι απόπειρες της ήταν άστοχες.

Στο 58ο λεπτό ο Άλεξιτς έγραψε το 0-2 για τον Παναιτωλικό, κλειδώνοντας ουσιαστικά την νίκη για τους φιλοξενούμενους.

Σαν να μην έφτανε η σαφής υπεροχή των Αγρινιωτών, η ΑΕΛ έμεινε και με δέκα παίκτες στο 80ο λεπτό, μετά από αποβολή του Σαγκάλ.

Λίγο πριν το τέλος όμως οι γηπεδούχοι μείωσαν στο σκορ με τον Κακουτά.

Ο παίκτης της ΑΕΛ έκανε ένα σουτ, το οποίο φαινόταν πως είχε υπό τον έλεγχο του ο Κουτσερένκο, όμως έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του!

Στα λεπτά που ακολλούθησαν οι γηπεδούχοι πάλεψαν, όμως δεν έφτασαν στο γκολ και το 1-2 τους βάζει σε μεγάλους μπελάδες για την σωτηρία.

Ο Παναιτωλικός φτάνει στος 30 βαθμούς και πιάνει τον Ατρόμητο στην πρώτη θέση της ειδικής βαθμολογίας, ενώ η ζώνη υποβιβασμού όλο και πλησιάζει την ΑΕΛ, η οποία έμεινε στους 23.

ΑΕΛ (Παντελίδης): Βενετικίδης, Μανσόν, Ηλιάδης, Μπατουμπίνσκα, Όλαφσον, Σουρλής, Ναόρ, Τούπτα, Σίστο, Γκαράτε, Σαγκάλ.

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν, Άλεξιτς, Ρόσα, Μπάντζι.