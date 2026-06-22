Η Μονακό απειλεί να μην κατέβει στον 5ο τελικό κόντρα στην Παρί

Ο Ματ Στράζελ κινδυνεύει με τιμωρία λόγω της φραστικής επίθεσης στον Μεχντί Ντιφαλά και η Μονακό απειλεί με την μη συμμετοχή της στον πέμπτο τελικό.

Με μποϊκοτάζ απειλεί η Μονακό στον πέμπτο τελικό με την Παρί. Πιο συγκεκριμένα, ο Ματ Στράζελ είχε έντονο διάλογο με τον διαιτητή της αναμέτρησης, Μεχντί Ντιφαλά, το οποίο κατέληξε σε φραστικό επεισόδιο.

Οι διαιτητές της αναμέτρησης συνέταξαν επίσημη αναφορά για τον παίκτη της Μονακό και παρότι αυτό που είχε αναφερθεί στην αρχή ήταν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω κυρώσεις, το γαλλικό «BeBasket» αναφέρει ότι το δικαστικό συμβούλιο της Λίγκας εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής τιμωρίας στον παίκτη.

Από την πλευρά της Μονακό η αντίδραση ήταν άμεση. Όπως αναφέρουν Γαλλικά μέσα, ο σύλλογος από το Πριγκιπάτο σε περίπτωση που τιμωρηθεί ο Στράζελ, απειλεί να μην κατέβει στο παιχνίδι. Η σκέψη των παικτών του Μαρκοϊσβίλι είναι να μποϊκοτάρουν την διεξαγωγή του πέμπτου τελικού και να μην παίξουν κόντρα στην ομάδα του Παρισιού, ενώ οι αποφάσεις αναφορικά με μια πιθανή τιμωρία του Ματ Στράζελ, θα παρθούν παραμονή του αγώνα, την Δευτέρα (22/06).