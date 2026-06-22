Δολοφονία της 45χρονης στα Χανιά: Θανατηφόρο το χτύπημα στο κεφάλι - Πιθανόν από κούτσουρο

Θανατηφόρο για την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη ήταν το χτύπημα που δέχθηκε στο κρανίο από τον 43χρονο αλλοδαπό ενοικιαστή της που ομολόγησε τη δολοφονία της στα Χανιά .

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες διαπιστώθηκε συντριπτικό κάταγμα κρανίου, πιθανόν από το χτύπημα με το κούτσουρο.

Ήταν και αυτό που προκάλεσε εκτεταμένη αιμορραγία και τον θάνατο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο μαχαιριές που δέχθηκε δεν έπληξαν ζωτικά όργανα και δεν προκάλεσαν τον θάνατο.

Η κυνική ομολογία του δράστη

«...Άρπαξα ένα μπουκάλι γεμάτο και τη χτύπησα στο κεφάλι. Έπεσε στο δάπεδο, όμως, δεν είχε χάσει τελείως τις αισθήσεις της. Πήρα ένα μαχαίρι και τη μαχαίρωσα και μετά ένα κούτσουρο που βρήκα μπροστά μου και την αποτελείωσα». Με αυτά τα λόγια περιέγραψε στους αστυνομικούς πώς σκότωσε ο Σκοπιανός τη 45χρονη γυναίκα στα Χανιά, κάνοντας και τους πιο έμπειρους αστυνομικούς να παγώσουν από τον τρόπο με τον οποίο περιέγραφε τη στιγμή της δολοφονίας της.

Εκεί όμως που πραγματικά όλοι σοκαρίστηκαν είναι όταν περιέγραψε πώς προσπάθησε να εξαφανίσει το πτώμα.

Παραδέχτηκε ότι πήρε μια σακούλα σκουπιδιών και την έβαλε μέσα.

«Την τύλιξα με μονωτική ταινία για να χωρέσει στη σακούλα»

Είπε, μάλιστα, χαρακτηριστικά ότι δεν χωρούσε η σακούλα και ότι άρχισε να την τυλίγει με μονωτική ταινία σε εμβρυακή στάση, χρησιμοποιώντας και tire up και όταν τελικά κατάφερε να χωρέσει τη σορό της άτυχης γυναίκας στην σακούλα των σκουπιδιών άρχισε να καθαρίζει τον χώρο, πιστεύοντας ότι έτσι να εξαφανίσει τα ίχνη του.

«Πριν τη βάλω στη σακούλα βρήκα και πήρα τις κάρτες ανάληψης και τους κωδικούς που είχε μαζί της και αφού την άφησα μέσα στη σακούλα των σκουπιδιών πήγα και έκανα αναλήψεις από τους λογαριασμούς της περίπου 1.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι έτσι θα έδειχνα ότι είναι ακόμα ζωντανή και ότι δεν θα κινούσα υποψίες για την εξαφάνισή της.

Όταν γύρισα στο σπίτι, δεν μπορούσα να ηρεμήσω και να κοιμηθώ, με απασχολούσε πώς θα εξαφανίσω το πτώμα που ήταν ακόμα μέσα στη σακούλα. Τελικά, το φόρτωσα στο αυτοκίνητο και πήγα και το έθαψα».

Βρήκαν τα ματωμένα αποτυπώματά του δράστη - Συνεχίζονται οι καταθέσεις

Οι αστυνομικοί εκτός από την ομολογία του δράστη έχουν βρει και στοιχεία, όπως τα ματωμένα αποτυπώματά του στο κοντάρι μιας σφουγγαρίστρας που χρησιμοποίησε για να σκουπίσει από τα αίματα το σημείο της δολοφονίας.

Ο ίδιος νόμιζε ότι καθαρίζοντας το κοντάρι εξαφάνιζε και τα ίχνη του, κάτι που όμως δεν συνέβη.

Οι Αρχές αναζητούν ακόμη το κίνητρο της δολοφονίας και εκτιμούν ότι πρόκειται για κάτι προσωπικό, ενώ εκτός από τη σύζυγο του δράστη, η οποία έλειπε στη Γαύδο όταν έγινε η δολοφονία, οι Αρχές έχουν πάρει κατάθεση και από μία ακόμη γυναίκα που ανήκει στον περίγυρο του Σκοπιανού.

Πηγή: cnn.gr