Τι είπε ο Λίσι στην πρώτη του ΠΑΟΚ - «Νιώθω σαν στο σπίτι μου», η ατάκα του Μάτος (pics)

Πρώτη γνωριμία, πρώτη προπόνηση, με τους ιθύνοντες του ΠΑΟΚ να καλωσορίζουν τον Αλέσιο Λίσι - Τί είπε ο Ιταλός τεχνικός και η ατάκα του Μάτος.

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έκαναν με κάθε... επισημότητα την παρουσίαση του Αλέσιο Λίσι στους ποδοσφαιριστές, πριν από την πρώτη προπόνηση της νέας χρονιάς.

Η Μαρία Γκοντσαρόβα, ο Αγησίλαος Τουμαζάτος, ο Αντρέ Βιεϊρίνια, ο Λέο Μάτος και ο Παναγιώτης Τσίκνας βρέθηκαν στο πλευρό του Ιταλού τεχνικού στην επίσημη «πρώτη».

Μετά τις απαραίτητες συστάσεις, με την Μαρία Γκοντσαρόβα να παίρνει πρώτη το λόγο, ο 40χρονος προπονητής απευθύνθηκε στους παίκτες του, λέγοντας πως «θα έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε και να γνωριστούμε», ζητώντας για αρχή μία δυνατή προπόνηση. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Λίσι: «Θέλουμε να αρχίσουμε με τον καλύτερο τρόπο».

Φυσικά, και ο Λέο Μάτος φρόντισε να... συστηθεί, αν και όπως παραδέχθηκε, βλέπει ανάμεσά τους πολλά γνώριμα πρόσωπα, τονίζοντας πως νιώθει σαν στο σπίτι του: «Ξέρω κάποιους από εσάς, αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου, έχω πολλές καλές αναμνήσεις. Ευχαριστώ για το καλωσόρισμα. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και πολλά τρόπαια να κερδίσουμε».

Από τους ανθρώπους που φαίνεται πως είναι από την πρώτη στιγμή δίπλα στον Ιταλό τεχνικό είναι σίγουρα ο Βραζιλιάνος αθλητικός διευθυντής που τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» καθώς και ο Αντρέ Βιεϊρίνια.

Στις φωτογραφίες μπορείτε να διακρίνετε και τον Πέτρο Τσιαπακίδη, ο οποίος άφησε τα ηνία της Κ19 μετά από μία εξαιρετικά πετυχημένη σεζόν και εντάχθηκε στο team του Λίσι.