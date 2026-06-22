«Στα "ραντάρ" του Ολυμπιακού ο Βίνια»

Δημοσιεύματα από το εξωτερικό κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την περίπτωση του Ματίας Βίνια που αγωνίζεται ως αριστερός οπισθοφύλακας.

Οι Πειραιώτες «σκανάρουν» την αγορά έτσι ώστε να έχουν ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ τους ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας και σύμφωνα με το RTI Esporte agency, υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ματίας Βίνια.

Ο 28χρονος διεθνής Ουρουγουανός αριστερός μπακ που είχε δοθεί δανεικός στη Ρίβερ από την ομάδα της Φλαμένγκο έχει εμπειρία και από την Ευρώπη, με παρουσία σε Αγγλία και Ιταλία, ενώ μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός χαφ.

Πέρσι μέτρησε 24 συμμετοχές με την Ρίβερ Πλέιτ, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία φτάνει τα 3.5 εκατ. ευρώ.

Έχει αγωνιστεί ακόμη στην Ρόμα με συνολικά 44 εμφανίσεις και 2 ασίστ, όπως και στην Μπόρνμουθ με 12 ματς και 2 γκολ στο ενεργητικό του.