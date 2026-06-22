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«Κοντά στην Μπασκόνια ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ»

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Στην Ισπανία σημειώνεται πως το μέλλον του Ουίλι Ερνανγκόμεθ βρίσκεται μακριά από την Μπαρτσελόνα, καθώς το συμβόλαιό του λήγει αυτόν τον Ιούνιο.

Όπως αναφέρει η «Sport.es», επιθυμία του Ισπανού σέντερ είναι να παραμείνει στην ACB και αυτή τη στιγμή βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Μπασκόνια, η οποία θέλει να ενισχυθεί στη γραμμή των ψηλών.

Η Μπασκόνια ψάχνει αντικαταστάτη για τον Μαμαντί Ντιακίτε, ο οποίος μετακομίζει στην Ντουμπάι και παράλληλα, οι Βάσκοι εξετάζουν σοβαρά την απόκτηση του Νιγηριανού φόργουορντ/σέντερ, Τσιμέζι Μέτου, που έμεινε ελεύθερος από την Γκραν Κανάρια και πρόσφατα ήταν επίσης στην Μπαρτσελόνα.

Από την πλευρά της η Μπάρτσα προχωράει σε ολοκληρωτική αναδόμηση στη θέση «5». Εκτός από τον Ερνανγκόμεθ, αποχωρεί ο Γιουσούφα Φαλ, ενώ ο Γιαν Βέσελι αποσύρεται από την ενεργό δράση. Για να καλύψουν τα κενά, οι Καταλανοί έχουν ήδη «κλείσει» τους Μόουζες Ράιτ και Τζος Νίμπο, ενώ αναζητούν και τρίτο παίκτη.

«Κοντά στην Μπασκόνια ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ»