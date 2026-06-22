Σαράνια: «Φαβορί Σέλτικς και Χιτ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»

Η μετακίνηση - βόμβα στο ΝΒΑ είναι έτοιμη να αολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του, καθώς ο Greak Freak όπως όλα δείχνουν θα αποχωριστεί τους Μπακς ύστερα από 13 χρόνια κοινής πορείας.
Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του ESPN οι Μπακς να διαπραγματεύονται πλέον με δύο μόνο ομάδες: τους Μπόστον Σέλτικς και τους Μαϊάμι Χιτ. Μάλιστα ανέφερε ότι η πιθανή ανταλλαγή δεν θα περιλαμβάνει τρίτες ή τέταρτες ομάδες, όπως συμβαίνει στις περισσότερες ανταλλαγές.
Όπως αναφέρουν Μέσα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Σέλτικς είναι πρόθυμοι να βάλουν σε πακέτο ανταλλαγής και τον Τζέιλεν Μπράουν, για χάρη του Γιάννη, ενώ οι Χιτ αναζητούν έναν παίκτη-σταρ που θα επαναφέρει την ομάδα στην κορυφή της Ανατολής.
Shams on potential Giannis trade:— Underdog NBA (@UnderdogNBA) June 22, 2026
"Sources tell me a trade and a resolution is coming for the Milwaukee Bucks with Giannis Antetokounmpo before the NBA Draft."
Heat, Celtics are finalists and trade will be a 2-team deal, per @ShamsCharania.pic.twitter.com/U7Ori9A4NF