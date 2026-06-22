Σαράνια: «Φαβορί Σέλτικς και Χιτ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια οι Μπόστον Σέλτικς και οι Μαϊάμι Χιτ είναι οι δυο πιθανοί προορισμοί για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, του οποίο το μέλλον θα έχει γίνει γνωστό μετά το draft.

Η μετακίνηση - βόμβα στο ΝΒΑ είναι έτοιμη να αολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του, καθώς ο Greak Freak όπως όλα δείχνουν θα αποχωριστεί τους Μπακς ύστερα από 13 χρόνια κοινής πορείας.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του ESPN οι Μπακς να διαπραγματεύονται πλέον με δύο μόνο ομάδες: τους Μπόστον Σέλτικς και τους Μαϊάμι Χιτ. Μάλιστα ανέφερε ότι η πιθανή ανταλλαγή δεν θα περιλαμβάνει τρίτες ή τέταρτες ομάδες, όπως συμβαίνει στις περισσότερες ανταλλαγές.

Όπως αναφέρουν Μέσα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Σέλτικς είναι πρόθυμοι να βάλουν σε πακέτο ανταλλαγής και τον Τζέιλεν Μπράουν, για χάρη του Γιάννη, ενώ οι Χιτ αναζητούν έναν παίκτη-σταρ που θα επαναφέρει την ομάδα στην κορυφή της Ανατολής.