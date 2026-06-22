Καταδίωξη μηχανής στο Κερατσίνι κατέληξε σε σύγκρουση με σχολικό λεωφορείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/06/2026) στο Κερατσίνι έπειτα από καταδίωξη μηχανής από αστυνομικές δυνάμεις, η οποία συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο που μετέφερε παιδιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η καταδίωξη ξεκίνησε από την περιοχή των Μεγάρων, όταν ο οδηγός της μηχανής το οποίο δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, αγνόησε τα σήματα των αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει και έφτασε μέχρι το Κερατσίνι.

Η μηχανή κινήθηκε μέσω της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου προς την Αθήνα και στη συνέχεια μέσω της Λεωφόρου Σχιστού κατέληξε στο Κερατσίνι.

Στη συμβολή της Λεωφόρου Σαλαμίνος με την οδό Άγγελου Σικελιανού, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν ανήλικοι μαθητές.

Από τη σύγκρουση το δίκυκλο ανατράπηκε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο επιβατών του. Κανένα από τα παιδιά και τους επιβάτες του σχολικού δεν τραυματίστηκε.

Οι δύο αναβάτες της μοτοσικλέτας συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές, ενώ τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται.

Πηγή: newsit.gr