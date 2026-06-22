Άρης Betsson: Το παρελθόν Σπανούλη – Μόργκαν και πώς «ψήθηκε» ο Αμερικανός γκαρντ

Ο Ματ Μόργκαν ντύνεται στα «κιτρινόμαυρα» του Άρη Betsson, σε μια μεταγραφή που φέρει την υπογραφή του Βασίλη Σπανούλη.

Ο 29χρονος Αμερικανός γκαρντ αποτελεί προσωπική επιλογή του Έλληνα τεχνικού, ο οποίος τον είχε ξεχωρίσει από το ξεκίνημα της προπονητικής του καριέρας. Ο Σπανούλης γνωρίζει πολύ καλά τον παίκτη και ξέρει τι μπορεί να του δώσει: εύκολο σκορ τόσο από απόσταση, όσο και μέσα από προσωπική δημιουργία εντός πεδίας, ενώ έχει τα χαρακτηριστικά ενός ηγέτη που θα αναλάβει ευθύνες στα κρίσιμα σημεία ενός αγώνα.

Η ιστορία των δύο ανδρών ξεκινά τη σεζόν 2022-23. Τότε, ο Σπανούλης βρισκόταν στο Περιστέρι κάνοντας το προπονητικό του ντεμπούτο, και την ίδια σεζόν ο Μόργκαν έκανε σπουδαίες εμφανίσεις στη Γαλλία με τη Λε Μαν, μετρώντας 20.7 πόντους, 4.1 ασίστ και 2.5 ριμπάουντ σε 29.5 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο και σε σύνολο 33 αγώνων.

Το επόμενο καλοκαίρι, ο Έλληνας τεχνικός τον κάλεσε για να συνεργαστούν στο Περιστέρι και να αποτελέσει τον βασικό γκαρντ της ομάδς, όμως ο παίκτης είχε ήδη δώσει τον λόγο του στους Λόντον Λάιονς. Παρά το πρέσινγκ, ο Μόργκαν τήρησε τη δέσμευσή του και μετακόμισε στο Λονδίνο, φτάνοντας με τους Λάιονς μέχρι τα ημιτελικά του Eurocup (με 16.5 πόντους και 3.9 ασίστ κατά μέσο όρο), όπου αποκλείστηκαν από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Παρί.

Εκείνη η επικοινωνία του Σπανούλη με τον Μόργκαν, αλλά και οι επαφές που είχαν στη διάρκεια της διετούς συνύπαρξής τους στη Euroleague με Μονακό και Βίρτους αντίστοιχα, αποτέλεσαν σημαντικά στοιχεία για τη σημερινή συμφωνία με τον Άρη. Όπως τότε, το καλοκαίρι του 2023, ο Μόργκαν κράτησε το λόγο του με τους Λάιονς, λέγοντας «όχι» στον Σπανούλη και στο Περιστέρι, έτσι και τώρα, ο παίκτης είπε το «ναι» στον Άρη, τηρώντας τη δέσμευσή του.

Ακόμα και όταν η Βίρτους έκανε ρελάνς τις τελευταίες ημέρες με βελτιωμένη πρόταση για να τον κρατήσει, ο Μόργκαν αρνήθηκε, μένοντας πιστός στην αρχική του απόφαση, επιλέγοντας τον Άρη. Ο χαρισματικός σκόρερ έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να γίνει ο ηγέτης του Άρη, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με απολαβές 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως.