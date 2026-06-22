Στα σκοινιά Προμηθέας-Λιόλιος ζήτησαν νέα αναβολή για να γλιτώσουν αυτό που έρχεται!

Το μοιραίο πλησιάζει για τους Πατρινούς που ζήτησαν νέα αναβολή επικαλούμενοι απίθανους λόγους. Ωστόσο η ΕΕΑ τους έδωσε μόλις 4 ημέρες και η ακρόαση θα γίνει την Παρασκευή.

Στα σκοινιά Λιόλιος και Προμηθέας που αντιμετωπίζουν κίνδυνο έκπτωσης από την ΕΟΚ και ανάκληση πιστοποιητικού καθώς οι καταγγελίες Αμαρουσίου και Παπαθεοδώρου τους έχουν οδηγήσει να ζητούν αναβολή για να αποφύγουν αυτό που έρχεται.

Αναλυτικά η κλήση σε ακρόαση από την επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Κλήση σε ακρόαση ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ,

1) για ανάκληση του χορηγηθέντος πιστοποιητικού αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 κατ’ άρθρο 77Α παρ.παρ.3 εδ. τελ. και 7, σε συνδυασμό με άρθρο 69 παρ.12 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν,

2) για ανάκληση των από 10.07.2020 αποφάσεων της Επιτροπής, με τις οποίες χορηγήθηκε στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή άδεια απόκτησης ποσοστού 30%, 30% και 24,62% αντίστοιχα, του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ, κατ’ άρθρο 69 παρ.1 εδ.δ’ σε συνδυασμό με άρθρα 69Α παρ.3 και 77Α παρ.9 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν,

3) για παράβαση άρθρου 77Α παρ.παρ.1 εδ.α’, 9 και 10, σε συνδυασμό με άρθρο 83 παρ.παρ. 3 και 4 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν, (μη υποβολή στην Ε.Ε.Α. υπεύθυνης δήλωσης και Ποινικού Μητρώου του Ευαγγέλου Λιόλιου, με την άτυπη και με ανοχή της Διοίκησης ανάθεσης σ’ αυτόν, διαχείρισης και εκπροσώπησης της ΚΑΕ με έργα που σχετίζονται με τη διοίκηση αυτής).

Κλήση σε ακρόαση στον Ευάγγελο Λιόλιο για παράβαση άρθρου 77Α παρ.παρ.1 εδ.α’, 9 και 10 σε συνδυασμό με άρθρο 83 παρ.παρ.3 και 4 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν, (πρόσωπο σχετιζόμενο και συνδεόμενο με οποιονδήποτε τρόπο με την ΚΑΕ, με την ανοχή της Διοίκησης, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του αθλητικού Νόμου).Για την ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, δέχεται αίτημα αναβολής.Για τον Ευάγγελο Λιόλιο απορρίπτει αίτημα αναβολής ως αναπόδεικτο. Και ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ για την ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ και για τον Ευάγγελο Λιόλιο, για το ενιαίο της κρίσεως, για την Παρασκευή 26.06.2026 και ώρα 12.00, άνευ κλητεύσεως απάντων.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χαράλαμπος Τσιλιώτης