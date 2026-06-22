Ο Ντμίτρι Μπαρίνοφ και η σχέση… ζωής με τον Μάρκο Νίκολιτς

Το όνομα του Ρώσου χαφ συνδέεται ξανά με την ΑΕΚ και πίσω από το συγκεκριμένο σενάριο, δεν θα μπορούσε παρά να… βρίσκεται ένας άνθρωπος που τον γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα. Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ.

Ξανά στο προσκήνιο για την ΑΕΚ βρέθηκε ο Ντμίτρι Μπαρίνοφ, μέσω δημοσιεύματος στη Ρωσία που έκανε λόγο για (νέο) ενδιαφέρον της Ένωσης για τον 29χρονο μέσο.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ η ΑΕΚ συγκαταλέγεται στις ομάδες που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, με τον Μάρκο Νίκολιτς να αποτελεί τον μεγάλο συνδετικό κρίκο της υπόθεσης.

Η σχέση των δύο ανδρών, ξεπερνά τα στενά όρια μιας απλής συνεργασίας προπονητή και ποδοσφαιριστή.

Αμφότεροι συνδέθηκαν σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της κοινής θητείας τους στη Λοκομοτίβ Μόσχας, με τον Νίκολιτς να θεωρεί τον Μπαρίνοφ έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της ομάδας του και τον Ρώσο διεθνή να εξελίσσεται σε έναν από τους ηγέτες των αποδυτηρίων.

Η εκτίμηση είναι αμοιβαία και αυτό αποτυπώνεται στις δημόσιες τοποθετήσεις του ίδιου του ποδοσφαιριστή.

Σε συνέντευξή του το 2022 αποκάλυψε ότι όταν ο Νίκολιτς αποχώρησε από τη Λοκομοτίβ, του είχε δώσει μια ξεχωριστή υπόσχεση.

«Όταν ο Μάρκο Νίκολιτς έφυγε και υποτίθεται ότι θα πήγαινε σε ομάδα στην Ιταλία, μου είπε πως ο πρώτος παίκτης που θα καλέσει στη νέα του ομάδα θα είμαι εγώ. Αλλά μετά αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα».

Μία δήλωση που δείχνει ξεκάθαρα πόσο ψηλά είχε ο Σέρβος τεχνικός τον Ρώσο μέσο στις εκτιμήσεις του.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικός ήταν ο ίδιος ο Μπαρίνοφ στις αρχές του 2026, όταν επιβεβαίωσε ότι διατηρεί επαφή με τον νυν προπονητή της ΑΕΚ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ο Νίκολιτς δεν έκρυψε ποτέ την επιθυμία του να συνεργαστούν ξανά.

«Μου είπε ότι θέλει να με δει στην ΑΕΚ».

Η συγκεκριμένη δήλωση αποτέλεσε ουσιαστικά την πρώτη δημόσια επιβεβαίωση ότι υπήρξε απευθείας επικοινωνία ανάμεσα στους δύο άνδρες και είναι ένας από τους βασικούς λόγους που τα ρωσικά ΜΜΕ επιμένουν να συνδέουν διαρκώς τον Μπαρίνοφ με την ελληνική ομάδα.

Από την πλευρά του Νίκολιτς, η εκτίμηση προς τον παίκτη ήταν εμφανής ήδη από την περίοδο της Λοκομοτίβ.

Όταν ο Μπαρίνοφ υπέστη σοβαρό τραυματισμό το 2020, ο Σέρβος τεχνικός τον κατέταξε δημόσια στους παίκτες - κλειδιά της ομάδας, υπογραμμίζοντας ότι η απουσία του επηρέαζε σημαντικά τη λειτουργία του συνόλου.

Στο εσωτερικό της Λοκομοτίβ θεωρούνταν ένας από τους φυσικούς ηγέτες του κλαμπ και βασικός εκφραστής της φιλοσοφίας του προπονητή μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Ρώσος μέσος αποχώρησε από τη Λοκομοτίβ και υπέγραψε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας (έναντι 2 εκατ. ευρώ) συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029, σε μια μεταγραφή που απασχόλησε για μήνες το ρωσικό ποδόσφαιρο.

Οι πληροφορίες από τη Ρωσία αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν από τους καλύτερα αμειβόμενους Ρώσους χαφ του πρωταθλήματος, με τις εκτιμήσεις να τοποθετούν τις καθαρές ετήσιες απολαβές του κοντά στο 1 εκατ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο ίδιος δεν έχει παρουσιάσει ποτέ την καριέρα του ως ζήτημα χρημάτων.

Αντίθετα, σύμφωνα με όσα έχουν αποκαλύψει άνθρωποι του περιβάλλοντός του, καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις του παίζουν το αγωνιστικό πρότζεκτ, η προοπτική διάκρισης και η σχέση εμπιστοσύνης με τον προπονητή.

Στοιχεία που εξηγούν γιατί το όνομα του Μάρκο Νίκολιτς εξακολουθεί να παίζει τόσο σημαντικό ρόλο, σε κάθε μεταγραφικό σενάριο που αφορά τον διεθνή μέσο της Εθνικής Ρωσίας.