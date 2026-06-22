Πένια ή Βλαχοδήμος; To SDNA βάζει σε σύγκριση τους δυο γκολκίπερ! (Vids & Stats)

Ο Ινιάκι Πένια θα είναι ο νέος βασικός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος όμως πάντα θα είναι ένας ευπρόσδεκτος αθλητής για τους Πράσινους. Και οι δύο τερματοφύλακες αγωνίστηκαν πέρυσι στην Ισπανία, στο ίδιο πρωτάθλημα, κάνοντας τη σύγκριση που θα επιχειρήσουμε παρακάτω αρκετά ενδιαφέρουσα...

Ποιος είναι καλύτερος ή ποιος ταιριάζει καλύτερα;

Για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα και να πούμε με ασφάλεια αν ο Πένια ή ο Βλαχοδήμος είναι καλύτερος τερματοφύλακας, πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Αν οι διαφορές ποιοτικά μεταξύ των αθλητών (οποιωνδήποτε) είναι μικρές, έχει μεγαλύτερη αξία ο τρόπος παιχνιδιού που θέλει ένας προπονητής να ακολουθήσει. Τα χαρακτηριστικά των παικτών λοιπόν που είναι πιο κοντά στις δομές που θέλει να βάλει ο προπονητής, έχουν προβάδισμα σε αυτές τις περιπτώσεις, δείχνουν το καλύτερο fit.

Τι ζητά ο προπονητής

Οι βασικοί πυλώνες του coach Νίστρουπ, οι κυριότερες δομές που ακολουθεί στο ποδόσφαιρο που έπαιξε στην Κοπεγχάγη και θέλει να μεταφέρει στην Αθήνα, είναι δύο που είναι αλληλένδετες: Το Build Up και η άμεση ανάκτηση μπάλας σχετικά ψηλά στο γήπεδο.

Κοιτάξτε την παραπάνω φωτογραφία προσεκτικά (η Κοπεγχάγη με τον Κοτάρσκι έχει την μπάλα στο δικό της μισό). Είναι η Κοπεγχάγη του Νίστρουπ απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Αν μια ομάδα θέλει να πιέσει ψηλά, αλλά δεν μπορεί να κάνει build up πώς θα το καταφέρει; Αν ο αντίπαλος είναι ψηλά και η ομάδα που έχει την μπάλα δεν αναπτυχθεί σωστά, όπως στη φωτογραφία, πώς θα πιέσει ψηλά αφού όπως βλέπετε όλοι οι συμπαίκτες του Κοτάρσκι είναι στο δικό τους μισό;

Άρα βασικό στοιχείο σε μια ομάδα για να πιέσει ψηλά, με πολλούς παίκτες σε σωστές αποστάσεις και να έχει πιθανότητες να ανακτήσει και πάλι την μπάλα, είναι η ικανότητά της να αναπτύσσεται και να κυκλοφορεί την μπάλα από την πίσω γραμμή και να φθάνει ορθολογικά στο μισό του αντιπάλου. Εκεί, ακόμα και αν τη χάσει, θα έχει αρκετούς παίκτες σε ψηλά μέτρα για να προσπαθήσει να την πάρει και πάλι στα πόδια της.

Ο Νίστρουπ λοιπόν, όπως βλέπετε και στο παραπάνω κλιπ, ακόμα και στην έδρα της Μπαρτσελόνα να παίζει, θέλει να αναπτύσσεται η ομάδα του με πάσες. Κυριότεροι ποδοσφαιριστές λοιπόν στη διαδικασία του build up, είναι ο τερματοφύλακας, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί και ο ένας χαφ. Σε δεύτερο χρόνο πρέπει να μπορούν να υποστηρίξουν τη διαδικασία επαρκώς οι δύο πλάγιοι μπακ και ο άλλος χαφ. Αφού ξεκαθαρίσαμε τα παραπάνω, πάμε να δούμε τους δύο αθλητές, τον Πένια και τον Βλαχοδήμο.

Ψυχολογία & Νοοτροπία

Δεν έχει φτάσει ακόμα στα καλά του χρόνια, είναι στα 27 του έτη και για έναν τερματοφύλακα η καλύτερη ηλικία είναι γύρω και λίγο μετά τα 30. Αυτό αποτυπώνεται και στην ψυχολογία του.

Στην Μπαρτσελόνα, όταν αντικατέστησε τον Τερ Στέγκεν λόγω τραυματισμού, έδειξε να λυγίζει στην πίεση όταν δεχόταν το πρώτο γκολ. Όμως υπάρχει μια εξήγηση, αρκετά σημαντική.

Το να είσαι τερματοφύλακας στην Μπαρτσελόνα του Φλικ δεν είναι απλά δύσκολο. Είναι ίσως ό,τι πιο ακραίο έχει αντιμετωπίσει τερματοφύλακας στο ποδόσφαιρο διαχρονικά. Καλά ακούτε: η Μπαρτσελόνα, ειδικά την περασμένη χρονιά που ο Πένια έπαιζε, είχε την άμυνα στη σέντρα και η αμυντική της τετράδα δεν έκανε βήμα προς τα πίσω.

Αυτό είχε συνέπειες. Το να έρχεσαι αρκετές φορές αντιμέτωπος με κορυφαίους επιθετικούς σε τετ α τετ καταστάσεις, είναι αρκετά δύσκολο και ο τρόπος παιχνιδιού του Φλικ έχει μεγάλη σχέση. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν, ο Πένια έδειξε να μην αντιδρά καλά και μετά το πρώτο γκολ που δεχόταν, να δέχεται ισχυρό πλήγμα στην ψυχολογία του.

Επίσης, δεν έχει δείξει δείγματα ικανότητας καθοδήγησης της άμυνας. Δεν μιλάει αρκετά στους αμυντικούς του, είναι ήπιων τόνων, φυσικά είναι και μεγάλα τα μεγέθη. Όμως, οι παράμετροι αυτές δεν θα ισχύουν στον Παναθηναϊκό, καθώς στην Ελλάδα σπάνια θα βιώνει τέτοιες καταστάσεις. Ο Παναθηναϊκός θα απειλείται σαφώς λιγότερο και η άμυνα δεν θα έχει τέτοια αντιμετώπιση.

Ο Βλαχοδήμος είναι σαφώς πιο έμπειρος τερματοφύλακας, είναι στα 32 του χρόνια και έχει περισσότερα παιχνίδια στην πλάτη του από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Με τα χρόνια, έχει βιώσει τα πάντα: Το καυτό Ντα Λουζ και τις μάχες

του Champions League, μέχρι τη μάχη της παραμονής με τη Σεβίλλη. Έχει φτιάξει έναν πιο σκληρό χαρακτήρα. Φυσικά, έδειξε να επαναπαύεται καθώς τις βασικές του αδυναμίες δεν τις άλλαξε ποτέ, δεν τις διόρθωσε.

Σαφώς πιο ολοκληρωμένος χαρακτήρας ο Βλαχοδήμος, που όμως δείχνει σημάδια επανάπαυσης. Ο Πένια έχει προβληματίσει εδώ, όμως τα επόμενα χρόνια θα δείξουν τον πραγματικό του χαρακτήρα με σαφώς πιο εύκολο έργο οπουδήποτε αλλού από το να είσαι τερματοφύλακας στην Μπαρτσελόνα, που κόστισε. Νικητής - Βλαχοδήμος.

Φυσικά προσόντα

Ο Πένια είναι ένα παιδί κάτω από το μέσο απαιτούμενο όριο ύψους στο σύγχρονο ποδόσφαιρο που είναι το 1,90. Αν κάποιος είναι κάτω από αυτό, είναι επιτακτικό το να έχει μεγάλο wingspan. Όμως δεν είμαστε ακόμα NBA να έχουμε επίσημες μετρήσεις, με το μάτι φαίνεται πως το άνοιγμα χεριών του Πένια δεν δείχνει κάτι ιδιαίτερα μεγάλο.

Αν λείπει και αυτό, το άλμα και η ελαστικότητα διορθώνουν την κατάσταση. Ο Πένια είναι ευέλικτος, αλλάζει γρήγορα κατεύθυνση το σώμα του, θα κάλυπτε πλήρως την αδυναμία του αυτή αν είχε και εκρηκτικά πλαϊνά βήματα, δεν τα έχει, είναι όμως σε ικανοποιητικό βαθμό επαρκή.

Ο Βλαχοδήμος είναι στο 1,91 με μεγάλο άνοιγμα χεριών. Αυτό σημαίνει ότι καλύπτει μεγάλο μέρος της εστίας, ενώ το κέντρο βάρους του βρίσκεται ψηλά στον κορμό του. Αυτό του δίνει πλεονέκτημα στις αλτικές του κινήσεις, όμως δημιουργεί ένα μικρό ελάττωμα στο να βγει στα πόδια του επιθετικού αν χρειαστεί.

Καλύτερα φυσικά προσόντα ο Βλαχοδήμος overall, πιο ευκίνητος ο Πένια. Νικητής και πάλι ο Βλαχοδήμος.

Shot Stopping

Διαθέτει καλό ένστικτο στα σουτ, καταλαβαίνει πού πάει η μπάλα και ενεργεί. Έχει καλά αντανακλαστικά στα μεσαίου και χαμηλού ύψους σουτ των αντιπάλων. Δυσκολεύεται λίγο ψηλά στον αέρα, καθώς δεν υπερτερεί πάντα έναντι των επιθετικών, και πολλές φορές στον αέρα απομακρύνει με γροθιές, καθώς δεν αισθάνεται σίγουρος να μπλοκάρει. Αυτό είναι πιθανό να δώσει δεύτερες ευκαιρίες στον αντίπαλο. Είναι αρκετά γρήγορος στο να πέσει στο έδαφος. Το κέντρο βάρους του είναι χαμηλό και ο χρόνος αντίδρασής του στα συρτά σουτ είναι σε εξαιρετικό επίπεδο.

Εδώ, ο Βλαχοδήμος είναι σε κορυφαίο επίπεδο. Στα σουτ από κοντινές αποστάσεις αντιδρά εξαιρετικά, στα μακρινά και ψηλά σουτ έχει άρτια τεχνική με αποκρούσεις με το ανάποδο χέρι και σωστή εκτίναξη. Στα τετ α τετ προσπαθεί να μείνει όση περισσότερη ώρα μπορεί όρθιος, υστερεί όμως στην ταχύτητα και δεν βγαίνει αρκετά για να μικρύνει το τέρμα. Αρκετές φορές δεν μπλοκάρει, αποκρούει, διατηρώντας την μπάλα “ζωντανή” στην περιοχή του. Νικητής ο Βλαχοδήμος.

Sweeping

Λόγω του DNA της ακαδημίας της Μπαρτσελόνα, ο Πένια έχει μάθει από μικρό παιδί να παίζει μακριά από την εστία του. Έτσι, η αρχική του τοποθέτηση στο γήπεδο είναι πάντα ψηλά, διαβάζει αρκετά καλά τις προθέσεις του αντίπαλου μέσου όταν ετοιμάζεται να κάνει μια κάθετη πάσα και έτσι έχει καλύψει μεγάλο μέρος απόστασης λόγω της θέσης του.

Έχει επιτάχυνση σε καλό βαθμό στα πρώτα 7-12 μέτρα, επιτρέποντάς του να προλαβαίνει μπαλιές πριν τον επιθετικό.

Ο Βλαχοδήμος εδώ υστερεί αρκετά. Η αρχική του τοποθέτηση είναι πάντα αρκετά βαθιά και λειτουργεί περισσότερο αντανακλαστικά παρά προληπτικά. Αν γίνει μια μεγάλη πάσα λοιπόν στον κενό χώρο, δεν θα τη διαβάσει, δεν έχει την ικανότητα. Στο σύγχρονο ρόλο του τερματοφύλακα, υστερεί αρκετά καθώς είναι ένας παλαιάς κοπής κίπερ. Ξεκάθαρος νικητής εδώ ο Πένια.

Σέντρες / Στατικές φάσεις

Ο Πένια, λόγω ύψους, αισθάνεται άβολα. Προσπαθεί να απομακρύνει και όχι να μπλοκάρει. Θα χρειαστεί κεντρικούς αμυντικούς καλούς στο ψηλό παιχνίδι. Στις σέντρες με φάλτσο προς το τέρμα διστάζει να βγει από την εστία του, και δεν εκτιμά καλά την καμπύλη της μπάλας. Όταν το φάλτσο είναι προς τα έξω αντιδρά καλύτερα, αισθάνεται πιο άνετος να βγει και να παρέμβει.

Ο Βλαχοδήμος, παρά το ύψος του και τον όγκο του, διστάζει να βγει μακριά από τη γραμμή του. Πάλι, προτιμά να περιμένει και να αποκρούσει χωρίς να επέμβει πριν. Αν σε στατική φάση ο αντίπαλος τοποθετήσει παίκτη μπροστά του, θα δυσκολευτεί αρκετά, ακόμα και να τον σπρώξει. Δεν επικοινωνεί καλά με τους συμπαίκτες του, προτιμά και αυτός να απομακρύνει με τις γροθιές. Αν και ο Βλαχοδήμος, λόγω σωματοδομής, θα έπρεπε να έχει ξεκάθαρο προβάδισμα, υπάρχει ισορροπία σε αυτή την κατηγορία.

Παιχνίδι με τα πόδια

Εδώ μπαίνουμε στην κατηγορία που ο Ινιάκι Πένια αισθάνεται πραγματικά άνετα. Ως γέννημα-θρέμμα της La Masia, το παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια θεωρείται η βασική του αρετή.

Όταν ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια πάσα, δεν έχει απλά υποδειγματικό ball control, πρώτη επαφή, έχει σκανάρει και το γήπεδο ταυτόχρονα. Είναι κυρίως δεξιοπόδαρος, δεν πανικοβάλλεται όμως αν πρέπει να χρησιμοποιήσει και το αριστερό.

Είναι πολύ καλός στο να παίζει την μπάλα κάθετα, να σπάει γραμμές πίεσης, ενώ αν χρειαστεί θα κρατήσει και την μπάλα ένα δευτερόλεπτο παραπάνω για να πάρει την καλύτερη επιλογή. Δίνει μεγάλο ύψος στις μεγάλες του μπαλιές και είναι ίσως το μοναδικό ψεγάδι εδώ.

Η πρώτη επαφή του Βλαχοδήμου με την μπάλα είναι “βαριά”. Δυσκολεύεται να διαχειριστεί την μπάλα υπό πίεση και την απομακρύνει όπως-όπως. Θα πασάρει δίπλα του, όμως δεν θα “σπάσει” γραμμές άμυνας, που είναι πολύ σημαντικό για ομάδες που θέλουν να παίξουν με πάσες από χαμηλά. Οι μακρινές του μπαλιές είναι συνήθως “τυφλές” χωρίς ικανότητα στο σημάδι. Ξεκάθαρος νικητής και εδώ ο Πένια.

Βλέπουμε λοιπόν πως overall ο Βλαχοδήμος είναι λίγο καλύτερος σε βασικές δουλειές ενός τερματοφύλακα, με μικρές διαφορές από τον Πένια. Στο sweeping όμως και στο παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια, ο Πένια είναι με διαφορά καλύτερος.

Πιο συμβατός στον τρόπο παιχνιδιού όμως είναι ο Πένια, και ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη έναν τέτοιο τερματοφύλακα για να μπορέσει να βάλει τις βασικές δομές ο coach Νίστρουπ. Παίρνει έναν τερματοφύλακα με τα καλύτερα χρόνια μπροστά του και την δυνατότητα βελτίωσης στους τομείς που χρειάζονται.