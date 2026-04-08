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AEL FC Arena / Cosmote Sport 1 HD
2η αγωνιστική Play Out
ΑΕΛ Novibet
ΑΕΛ NOVIBET
1 2
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Παναιτωλικός
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
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Διαιτητης
  • Βεργέτης
  • Ευαγγέλου (VAR)
Βοηθοι
  • Φωτόπουλος
  • Καραγκιζόπουλος
  • Ματσούκας (AVAR)
Τεταρτος
  • Γιουματζίδης
Σκορερς
  • 84' Γκαέλ Κακουτά
Κιτρινες καρτες
  • 45+1' Βασίλης Σουρλής
  • 54' Ιβάν Μασόν
Κοκκινες καρτες
  • 80' Άνχελο Σαγκάλ
Σκορερς
  • 34' Κόστα Άλεξιτς
  • 58' Κόστα Άλεξιτς
Κιτρινες καρτες
  • 47' Χρίστος Σιέλης
  • 68' Χάρης Μαυρίας

Live: ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός

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