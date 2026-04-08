Live: ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
AEL FC Arena / Cosmote Sport 1 HD
2η αγωνιστική Play Out
2η αγωνιστική Play Out
ΑΕΛ NOVIBET
1 2
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ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Διαιτητης
- Βεργέτης
- Ευαγγέλου (VAR)
Βοηθοι
- Φωτόπουλος
- Καραγκιζόπουλος
- Ματσούκας (AVAR)
Τεταρτος
- Γιουματζίδης
Σκορερς
- 84' Γκαέλ Κακουτά
Κιτρινες καρτες
- 45+1' Βασίλης Σουρλής
- 54' Ιβάν Μασόν
Κοκκινες καρτες
- 80' Άνχελο Σαγκάλ
Σκορερς
- 34' Κόστα Άλεξιτς
- 58' Κόστα Άλεξιτς
Κιτρινες καρτες
- 47' Χρίστος Σιέλης
- 68' Χάρης Μαυρίας