«Αγκαλιάζει» την παραμονή ο Νέστος - Ήττα... καταδίκη για την Καβάλα

Ξεκάθαρα είναι τα πράγματα πλέον όσον αφορά την παραμονή στη Super League 2, με τον Νέστο να παίρνει τρίποντο... παραμονής στον Μακεδονικό (0-2) και τον Καμπανιακό να παίρνει μαζί του στη Γ Εθνική την Καβάλα.

Στη Γ Εθνική οδεύει όπως φαίνεται ο ΑΟΚ, μετά την ήττα... καταδίκη στη Χαλάστρα από τον υποβιβασμένο Καμπανιακό (2-0), μένοντας στο -6 από την παραμονή με τρία παιχνίδια ακόμα.

Αντίθετα, ο Νέστος Χρυσούπολης πέρασε από την έδρα του Μακεδονικού (0-2) και κρατάει την... τύχη στα χέρια του, καθώς έφτασε τους 26 βαθμούς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:

Καμπανιακός - Καβάλα 2-0

ΠΑΟΚ Β - ΠΑΣ Γιάννενα 2-1

Μακεδονικός - Νέστος 0-2

Η βαθμολογία:

ΠΑΟΚ Β 27 βαθμοί Νέστος 26 βαθμοί Καβάλα 20 βαθμοί Καμπανιακός 16 βαθμοί ΠΑΣ Γιάννενα 10 βαθμοί Μακεδονικός 8 βαθμοί

Η επόμενη αγωνιστική: