«Αγκαλιάζει» την παραμονή ο Νέστος - Ήττα... καταδίκη για την Καβάλα

Στη Γ Εθνική οδεύει όπως φαίνεται ο ΑΟΚ, μετά την ήττα... καταδίκη στη Χαλάστρα από τον υποβιβασμένο Καμπανιακό (2-0), μένοντας στο -6 από την παραμονή με τρία παιχνίδια ακόμα.
Αντίθετα, ο Νέστος Χρυσούπολης πέρασε από την έδρα του Μακεδονικού (0-2) και κρατάει την... τύχη στα χέρια του, καθώς έφτασε τους 26 βαθμούς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:
- Καμπανιακός - Καβάλα 2-0
- ΠΑΟΚ Β - ΠΑΣ Γιάννενα 2-1
- Μακεδονικός - Νέστος 0-2
Η βαθμολογία:
- ΠΑΟΚ Β 27 βαθμοί
- Νέστος 26 βαθμοί
- Καβάλα 20 βαθμοί
- Καμπανιακός 16 βαθμοί
- ΠΑΣ Γιάννενα 10 βαθμοί
- Μακεδονικός 8 βαθμοί
Η επόμενη αγωνιστική:
- ΠΑΣ Γιάννενα - Καβάλα
- Μακεδονικός - Καμπανιακός
- ΠΑΟΚ Β - Νέστος Χρυσούπολης