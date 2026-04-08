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«Αγκαλιάζει» την παραμονή ο Νέστος - Ήττα... καταδίκη για την Καβάλα

Ποδόσφαιρο
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Ξεκάθαρα είναι τα πράγματα πλέον όσον αφορά την παραμονή στη Super League 2, με τον Νέστο να παίρνει τρίποντο... παραμονής στον Μακεδονικό (0-2) και τον Καμπανιακό να παίρνει μαζί του στη Γ Εθνική την Καβάλα.

Στη Γ Εθνική οδεύει όπως φαίνεται ο ΑΟΚ, μετά την ήττα... καταδίκη στη Χαλάστρα από τον υποβιβασμένο Καμπανιακό (2-0), μένοντας στο -6 από την παραμονή με τρία παιχνίδια ακόμα.

Αντίθετα, ο Νέστος Χρυσούπολης πέρασε από την έδρα του Μακεδονικού (0-2) και κρατάει την... τύχη στα χέρια του, καθώς έφτασε τους 26 βαθμούς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:

  • Καμπανιακός - Καβάλα 2-0
  • ΠΑΟΚ Β - ΠΑΣ Γιάννενα 2-1
  • Μακεδονικός - Νέστος 0-2

Η βαθμολογία:

  1. ΠΑΟΚ Β 27 βαθμοί
  2. Νέστος 26 βαθμοί
  3. Καβάλα 20 βαθμοί
  4. Καμπανιακός 16 βαθμοί
  5. ΠΑΣ Γιάννενα 10 βαθμοί
  6. Μακεδονικός 8 βαθμοί 

Η επόμενη αγωνιστική:

  • ΠΑΣ Γιάννενα - Καβάλα
  • Μακεδονικός - Καμπανιακός
  • ΠΑΟΚ Β - Νέστος Χρυσούπολης
«Αγκαλιάζει» την παραμονή ο Νέστος - Ήττα... καταδίκη για την Καβάλα