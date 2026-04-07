Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου: Με Λούνιν βασικό, στον πάγκο ο Μπέλινγχαμ

Η... τιτανομαχία στο «Μπερναμπέου» δεσπόζει στα προημιτελικά του Champions League που αρχίζουν απόψε (7/4, 22:00).

Ο Άλβαρο Αρμπελόα δεν υπολογίζει στους Τιμπό Κουρτουά (πρόβλημα στο μηρό), Φερλάν Μεντί (θέμα στον οπίσθιο μηριαίο) και Ροντρίγκο (ρήξη χιαστού), ενώ άφησε στον πάγκο τον Τζουντ Μπέλινγχαμ, χρήζοντας βασικό τον 18χρονο Ισπανομαροκινό, Τιάγκο Πίταρχ.

Η ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου σε σύστημα 4-4-2:

Λούνιν - Αλεξάντερ Άρνολντ, Ρούντιγκερ, Χάουσεν, Καρέρας - Βαλβέρδε, Τιάγκο, Τσουαμενί, Γκιουλέρ - Βίνι, Μπαπέ.

Στον πάγκο: Γκονζάλεθ (Τ), Καρβαχάλ, Μιλιτάο, Αλάμπα, Μπέλινγκχαμ, Καμαβινγκά, Γκονσάλο, Ασένθιο, Θεμπάγιος, Γκαρσία, Μπραχίμ, Μασταντουόνο.