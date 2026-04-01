Νεϊμάρ: «Πονάω και θυμώνω, δεν έζησα όπως τα άλλα παιδιά»

Ο Νεϊμάρ άνοιξε την καρδιά του, μιλώντας για την οικογένειά του, τις κόρες του και τις θυσίες που έκανε για να φτάσει στην κορυφή.

Ο Νεϊμάρ έβγαλε ένα άλλο πιο ανθρώπινο πρόσωπο του μέσα από τη νέα του σειρά στο YouTube, αποκαλύπτοντας πώς είναι η ζωή του μακριά από τα γήπεδα.

«Το να είμαι μπαμπάς κοριτσιών ήταν πάντα το όνειρό μου. Ο Θεός με ευλόγησε με τρεις μικρές πριγκίπισσες και είμαι πραγματικά ευτυχισμένος.

Από μικρός δεν ζούσα όπως οι φίλοι μου. Δεν πήγαινα εκδρομές, δεν πήγαινα σινεμά, γιατί είχα προπονήσεις και αγώνες. Ήταν δύσκολο, αλλά υπήρχε λόγος.

Είμαι άνθρωπος. Πονάω, θυμώνω, συγκινούμαι, όπως όλοι. Μερικές φορές είναι δύσκολο, αλλά αυτό είναι το τίμημα».