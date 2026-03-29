Τα... διαμάντια του ελληνικού πρωταθλήματος!

Το CIES Football Obs «σάρωσε» τους ποδοσφαιριστές της Stoiximan Super League και ξεχώρισε τους δέκα με την κορυφαία αξία σε περίπτωση μεταγραφής.

Ο Χρήστος Μουζακίτης, ο Χρήστος Ζαφείρης και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχουν την υψηλότερη χρηματιστηριακή αξία στο ελληνικό πρωτάθλημα, σύμφωνα με σελίδα ερευνητικής ομάδας που συνέθεσε το top-10, αναφέροντας ακόμα τρεις Έλληνες.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης ακολουθεί στην 4η θέση, ενώ πίσω του συναντάμε δυο project του Παναθηναϊκού, τον Σαντίνο Αντίνο και τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Επιπρόσθετα, ο Αντρέ Λουίς και ο Λορέντζο Πιρόλα θεωρούνται οι πιο ακριβοί «ξένοι» του Ολυμπιακού.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν ο Ανέστης Μύθου και ο Δημήτρης Καλοσκάμης, ο μοναδικός «εκπρόσωπος» της ΑΕΚ στη σχετική και ενδιαφέρουσα λίστα με τους παίκτες για τους οποίους πρέπει να δαπανηθούν αρκετά χρήματα για να αφήσουν την Ελλάδα.

Δείτε την έρευνα του CIES Football Obs και τα ποσά... εκκίνησης σε πιθανές διαπραγματεύσεις με τους συλλόγους του «Big-4»: