Ολυμπιακός: Με συνταγή… Κρήτης απέναντι στην ΑΕΛ Novibet

Με την επίθεση του αγώνα με τον ΟΦΗ, αλλά υποχρεωτικές αλλαγές στην άμυνα αναμένεται να παίξει ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.

Μόνο τη νίκη θέλει ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΛ Novibet την Κυριακή (22/3, 19:00), στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σκέφτεται να παρατάξει την ομάδα του, όπως και κόντρα στον ΟΦΗ. Αυτό σημαίνει ότι θα παίξει πάλι με 4-4-2 και την τετράδα-φωτιά στην επίθεση, με τους Ποντένσε, Μαρτίνς, Ταρέμι και Ελ Κααμπί.

Βέβαια, υπάρχει και το σενάριο να… προφυλαχθεί ο Μαροκινός φορ που βρίσκεται στο όριο των καρτών, για να μη χάσει την πρεμιέρα των πλέι οφ. Από εκεί και πέρα, θα γίνουν αλλαγές στην ενδεκάδα, με τον Ρέτσο να είναι τιμωρημένος και τον Έσε να είναι ανέτοιμος. Ο Μπρούνο αναμένεται να πάρει θέση βασικού και ο Ορτέγκα να μείνει εκτός αποστολής, ως υπεράριθμος ξένος. Ο Βάσκος τεχνικός δεν έχει αποφασίσει ακόμα για το αν θα βάλει τον Μπιανκόν ή τον Καλογερόπουλο στο κέντρο της άμυνας, ενώ στα χαφ έχουν προβάδισμα οι Γκαρθία, Νασιμέντο.