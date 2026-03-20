ΠΑΟΚ: Ο Τσιφτσής κατέβασε... ρολά με τη Θέλτα και πήρε βραβείο (vid)

Η τρομερή διπλή απόκρουση του Αντώνη Τσιφτσή απέναντι στη Θέλτα, βγήκε το «ασπρόμαυρο» Play Of The Month Φεβρουαρίου.

Σε μια φάση που έμοιαζε χαμένη, ο Αντώνης Τσιφτσής είχε άλλη άποψη. Αρχικά απέκρουσε ενστικτωδώς στο πρώτο κοντινό σουτ, διώχνοντας τη μπάλα χαμηλά, όμως η φάση δεν είχε τελειώσει.

Ο Σβέντμπεργκ πήρε το ριμπάουντ και εκτέλεσε εξ επαφής, με τον Τσιφτσή να σηκώνεται αστραπιαία και να απλώνει το σώμα του, πραγματοποιώντας μια απίστευτη δεύτερη επέμβαση, κρατώντας ανέπαφη την εστία του. Καθοριστικός, αν μη τι άλλο.

Στην ψηφοφορία για το Play Of The Month Φεβρουαρίου ο Αντώνης Τσιφτσής συγκέντρωσε το 63,37% των ψήφων και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς με την καταπληκτική μακρινή του πάσα-ασίστ στον Γερεμέγεφ , ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Γιώργος Γιακουμάκης με το εξαιρετικό γύρισμα του που οδήγησε σε γκολ.