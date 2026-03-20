Τέλος εποχής για τον Βαλβέρδε στην Μπιλμπάο

Στο τέλος της σεζόν ολοκληρώνεται και η τρίτη θητεία του Ερνέστο Βαλβέρδε στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, μετά από τέσσερα χρόνια στον πάγκο της.

Μία σπουδαία μορφή των Βάσκων, ο μεγάλος Ερνέστο Βαλβέρδε, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το τιμόνι της ομάδας.

Ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού θα χωρίσει τους δρόμους του με τους Βάσκους μετά από τέσσερα χρόνια στον πάγκο τους, ολοκληρώνοντας έτσι και την τρίτη θητεία του στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, όπου πριν δύο χρόνια κατέκτησε το Copa del Ray.

«Αυτή η απόφαση, η οποία ελήφθη κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας με τον σύλλογο, δημοσιοποιείται λίγο πριν από το τελευταίο μέρος της σεζόν, με την ομάδα να επικεντρώνεται στους τελευταίους 10 κρίσιμους αγώνες της La Liga», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος.

Στο μήνυμά του ο 62χρονος τεχνικός δηλώνει:

«Γεια σε όλους. Είμαι εδώ για να ανακοινώσω ότι δεν θα είμαι ο προπονητής της Αθλέτικ την επόμενη σεζόν. Αυτή είναι μια απόφαση που σκέφτομαι εδώ και αρκετό καιρό και την οποία έχω συζητήσει με τον σύλλογο. Ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας όλους.

Ταυτόχρονα, θέλω να τονίσω ότι μας απομένουν δέκα σημαντικοί αγώνες πρωταθλήματος, ξεκινώντας αυτήν την Κυριακή εναντίον της Μπέτις. Δέκα αγώνες στους οποίους θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, στους οποίους έχουμε πολλά να κερδίσουμε, στους οποίους θα δώσουμε τα πάντα, και τους οποίους, αναμφίβολα, αν μείνουμε όλοι ενωμένοι, μπορούμε να πετύχουμε, χωρίς αμφιβολία».

