Πινέδα: «Πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική, λάθη όπως τα σημερινά θα μας κοστίσουν»

Ο Ορμπελίν Πινέδα μίλησε για την ήττα από την Τσέλιε και την πρόκριση στους 8 του Conference στέλνοντας το μήνυμα δικό του μήνυμα πως η ΑΕΚ δεν πρέπει να επαναλάβει εμφάνιση σαν τη σημερινή.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεξικανός άσος της Ένωσης στην Cosmote Tv:

«Μας αφήνει πικρή γεύση, δεν περιμέναμε αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτικής μας, ξεκινώντας ο ίδιος εγώ πρώτος. Να δούμε, τι δεν κάναμε στο γήπεδο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό. Από εκεί και πέρα να είμαστε χαρούμενοι για την πρόκριση αλλά να κάνουμε την αυτοκριτικής μας όπως είπα γιατί αν κάνουμε τέτοια λάθη θα μας κοστίσουν».

Για την επιτυχία της πρόκρισης: «Είναι αλήθεια ότι τόσο σε προσωπικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο θέλουμε να πετύχουμε μεγάλα πράγματα στην Ευρώπη. Για να μπορέσουμε όμως να τα καταφέρουμε, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και όχι να αφήνουμε να περνάει ένα ημίχρονο ή και δυο ημίχρονα. Πρέπει να ξέρουμε τι ζητάμε και τι να κάνουμε μέσα στο γήπεδο».