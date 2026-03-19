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Σπουδαία στιγμή με Μαρίν για την ΑΕΚ, αποκρούει σωτήρια ο Σλούγκα! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η ΑΕΚ έφτασε κοντά στο 1-2 με δυνατό σουτ του Μαρίν που σταμάτησε εντυπωσιακά ο πορτιέρε της Τσέλιε!
Σπουδαία στιγμή με Μαρίν για την ΑΕΚ, αποκρούει σωτήρια ο Σλούγκα! (vid)