Μυθικός Μέσι: Έφτασε τα 900 γκολ στην καριέρα του

Ακόμη ένα μυθικό ρεκόρ στην πλουσιότατη καριέρα του «έγραψε» ο Λιονέλ Μέσι φτάνοντας πλέον το ορόσημο των 900 γκολ!

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι κόντρα στη Νάσβιλ και αυτό ήταν 900ο γκολ στην μυθική καριέρα του Λιονέλ Μέσι, που συνεχίζει να «μαγεύει» στα 38 του.

Ο Μέσι, μάλιστα έφτασε το ορόσημο των 900 γκολ, πιο γρήγορα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού ο Αργεντινός το έκανε σε ηλικία 38 ετών και 268 ημερών, ενώ ο Πορτογάλος σε ηλικία 39 ετών και 213 ημερών.