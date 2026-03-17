Ο ΠΑΟΚ δεν ξεχνά τον Κλεομένη - Καρυπίδης και παίκτες άφησαν λουλούδια στο σημείο της δολοφονίας (pics/vid)

Συγκινητικές στιγμές το πρωί της Τρίτης (17/3) στο σημείο της δολοφονίας του Κλεομένη, με αντιπροσωπεία του Δικεφάλου να βρίσκεται εκεί και να τιμά τον δολοφονημένο οπαδό του ΠΑΟΚ.
Πιο συγκεκριμένα, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Χρήστος Καρυπίδης, αλλά και οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Χρήστος Ζαφείρης και Τάισον βρέθηκαν στην Καλαμαριά, τιμώντας τον Κλεομένη, αφήνοντας λουλούδια αλλά και μία φανέλα με το όνομα «Κλεομένης» και το νούμερο 20, όσα τα χρόνια του δολοφονημένου οπαδού.
Λουλούδια και μια φανέλα στη μνήμη του Κλεομένη. Ο Τεχνικός Διευθυντής της ομάδας, Χρήστος Καρυπίδης, μαζί με τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Τάισον και Χρήστο Ζαφείρη βρέθηκαν στο σημείο της δολοφονίας για να τιμήσουν τη μνήμη του Κλεομένη… pic.twitter.com/my7EoZEN5H— PAOK FC (@PAOK_FC) March 17, 2026