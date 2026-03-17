Ο ΠΑΟΚ δεν ξεχνά τον Κλεομένη - Καρυπίδης και παίκτες άφησαν λουλούδια στο σημείο της δολοφονίας (pics/vid)

Ο ΠΑΟΚ δεν ξεχνάει τον Κλεομένη, με τον τεχνικό διευθυντή της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, Χρήστο Καρυπίδη, αλλά και τους Τάισον, Ζαφείρη και Ζίβκοβιτς να βρίσκονται στο σημείο της δολοφονίας, αφήνοντας λουλούδια και μία φανέλα με το όνομα του.

Συγκινητικές στιγμές το πρωί της Τρίτης (17/3) στο σημείο της δολοφονίας του Κλεομένη, με αντιπροσωπεία του Δικεφάλου να βρίσκεται εκεί και να τιμά τον δολοφονημένο οπαδό του ΠΑΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Χρήστος Καρυπίδης, αλλά και οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Χρήστος Ζαφείρης και Τάισον βρέθηκαν στην Καλαμαριά, τιμώντας τον Κλεομένη, αφήνοντας λουλούδια αλλά και μία φανέλα με το όνομα «Κλεομένης» και το νούμερο 20, όσα τα χρόνια του δολοφονημένου οπαδού.