Ολυμπιακός: Η... επιστροφή του Ελ Κααμπί – Τα γκολ του δίνουν νίκες

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρήκε τον εαυτό του και στον Ολυμπιακό περιμένουν πολλά από αυτόν στα πλέι οφ.

Στις καλές εμφανίσεις και στα γκολ επέστρεψε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο και τη νίκη με 3-0. Ο Μαροκινός φορ ήταν εξαιρετικός και πέτυχε δύο γκολ. Οι «ερυθρόλευκοι» τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση, καθώς ο έμπειρος επιθετικός βρίσκει τη φόρμα του στο κατάλληλο σημείο, ενόψει της έναρξης των πλέι οφ, εκεί που θα κριθεί ο τίτλος.

Μετά το Κόπα Άφρικα, ο 33χρονος άσος δεν βρισκόταν σε καλή κατάσταση. Ο χαμένος τελικός, η κούραση, τον επηρέασαν και αυτό φαινόταν στο παιχνίδι του. Ακόμα και μετά το γκολ στις Σέρρες, δεν είχε βρει ακόμα τα πατήματά του. Στο παιχνίδι του Σαββάτου, όμως, όλα ήταν διαφορετικά. Μπήκε με άλλη αυτοπεποίθηση, έδειξε πιο ορεξάτος και κατάφερε να σημειώσει δύο γκολ.

Υπάρχει κι ένα στατιστικό που κάνει εντύπωση, καθώς όταν σκοράρει ο Ελ Κααμπί, ο Ολυμπιακός σχεδόν πάντα κερδίζει.. Σε 40 αγώνες πρωταθλήματος στους οποίους ο Μαροκινός βρήκε δίχτυα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κερδίσει τους 36.

Φέτος, αυτό έχει επαναληφθεί, καθώς σε 12 παιχνίδια πρωταθλήματος όπου σκόραρε ο Ελ Κααμπί, ο Ολυμπιακός μετρά 11 νίκες και μία ισοπαλία.

Το στοιχείο αυτό υπογραμμίζει το πόσο σημαντικός είναι ο Μαροκινός στο παιχνίδι των Πειραιωτών και δικαιολογεί απόλυτα το νέο συμβόλαιο που του προσφέρθηκε και θα τον κρατήσει στο λιμάνι έως το 2028.