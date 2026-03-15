Για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος η Κηφισιά πήρε τη νίκη εναντίον του Βόλου με 2-0 και έχει αύξησε την διαφορά από την προτελευταία θέση στους 10 βαθμούς.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων έπαιξε όπως πρέπει σε έναν «τελικό», δεν έχασε την συγκέντρωσή της και πήρε τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς για την συνέχεια του πρωταθλήματος.

Χριστόπουλος και Πόμπο ήταν εκείνοι που πέτυχαν τα γκολ της νίκης, ωστόσο καταλυτικό ρόλο έπαιξε ο Λαρουσί, ο οποίος έφτιαξε και τα δύο τέρματα της ομάδας του.

Ο αγώνας

Η Κηφισιά μπήκε δυναμικά στον αγώνα και έδειξε τις προθέσεις της από νωρίς, ψάχνοντας ένα γρήγορο γκολ.

Κάτι που έγινε στο 25' όταν ο Χριστόπουλος πήρε την εξαιρετική πάσα - ασίστ του Λαρουσί πίσω από το κέντρο που τον έβγαλε σε θέση βολής, και νίκησε τον Σιαμπάνη για το 1-0.

Ο Βόλος δεν θέλησε μετά το γκολ να κλειστεί στα καρέ του και πάλεψε να βρει μια γρήγορη ισοφάριση και είχε καλές στιγμές, όμως ο Ραμίρεζ ήταν εκεί όταν χρειάστηκε για την Κηφισιά και έκανε τις κατάλληλες αποκρούσεις.

Με διάθεση να βρει ένα δεύτερο γρήγορο γκολ επέστρεψε η ομάδα των Βορείων Προαστίων και στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο ώστε να πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα στον αγώνα.

Το σύνολο του Λέτο είχε εμφανώς καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, αν και δεν είχε την κατοχή, και βρισκόταν συχνά στα καρέ του Σιαμπάνη, όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι να βρεθεί στα δίχτυα.

Ωστόσο στο 68' το σκηνικό άλλαξε, καθώς ο Πόμπο πήρε την πάσα από τον Λαρουσί, και ήταν εκείνος που έκανε το 2-0 , αφού πρώτα «χόρεψε» την άμυνα του Βόλου και με υποδειγματικό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σιαμπάνη.

Έκτοτε η Κηφισιά χαμήλωσε το τέμπο, έδωσε χώρους στην ομάδα του Βόλου και έκανε διαχείριση του υπέρ της σκορ, αφού η θεσσαλική ομάδα δεν έδειχνε να μπορεί να βρει κάποιο γκολ για να μπει ξανά στο παιχνίδι.

Το σφύριγμα της λήξης βρήκε την ομάδα των Βορείων Προαστίων να παίρνει ένα πολύτιμο τρίποντο και τον Βόλο να μένει εκτός οκτάδας μια αγωνιστική πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρεζ, Κονατέ, Ποκόρνι, Πέτκοβ, Λαρουσί (Χουχούμης 82'), Σόουζα, Αμανί, Ρουκουνάκης (Βιγιαφάνιες 67'), Αντονίσε (Εμπό 57'), Χριστόπουλος (Μίγιτς 67), Πόμπο (Μπένι 82')

Βόλος (Μπράτσος): Σιαμπάνης, Σόρια (Κύρκος 62'), Κάργας, Χερμάνσον, Μύγας (Γρόσδης 56'), Χουάνπι, Γκονσάλεζ, Κόμπα (Φορτούνα 72'), Μπουζούκης (Μαρτίνες 72'), Άνορ (Λάμπρου 46'), Χουρτάδο