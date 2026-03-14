Το μαχητικό πνεύμα του ΟΦΗ απουσίαζε, ο Ελ Κααμπί βρήκε τους Κρητικούς μπόσικους και καθάρισε με 2 τέρματα για να χαρίσει το τρίποντο στον Ολυμπιακό (0-3).

Ο Ολυμπιακός πέρασε με άνεση (0-3) από το Ηράκλειο απέναντι στον ΟΦΗ, τον οποίο κέρδισε με... διπλό Ελ Κααμπί και πέναλτι του Μουζακίτη. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας με 57 βαθμούς, με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να έχουν από ένα ματς λιγότερο στους 56 και 54 βαθμούς, αντίστοιχα.

Μόλις στο τέταρτο λεπτό του αγώνα, ο Ολυμπιακός είχε καλή στιγμή για να ανοίξει το σκορ με τον Ορτέγκα να κάνει το γύρισμα από το αριστερά και τον Λαμπρόπουλο να βάζει την προβολή που σταμάτησε και στο δοκάρι των γηπεδούχων.

Οι Πειραιώτες πίεσαν από τα πρώτα λεπτά του αγώνα τον ΟΦΗ και είχαν την κατοχή της μπάλας. Στο 19ο λεπτό του αγώνα ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη διπλή χαμένη ευκαιρία για να βρει γκολ. Αρχικά, ο Μάρτινς δεν μπόρεσε να... νικήσει τον Χριστογεώργο και στη συνέχεια ο Ποντένσε η άστοχος. Δύο λεπτά μετά ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ μάζεψε εύκολα την προσπάθεια του Μάρτινς.

Ο «δραστήριος» Ποντένσε είχε νέα τελική προσπάθεια στο 26', αλλά δεν μπόρεσε να βρει τον στόχο. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο Ηράκλειο με τον Ελ Κααμπί να πιάνει ωραία κεφαλιά, μετά από σέντρα του Ορτέγκα για το 0-1! Ο ΟΦΗ προσπάθησε να... χτυπήσει τους ερυθρόλευκους κυρίως στην αντεπίθεση, ενώ δυσκολευόταν να βγει στην επίθεση με αξιώσεις.

Ο Ταρέμι σούταρε από καλή θέση στο 42', όμως η μπάλα σταμάτησε πάνω στον Ελ Κααμπί και έφυγε άουτ. Δύο λεπτά αργότερα ο Μαροκινός έπιασε την κεφαλιά, αλλά δεν βρήκε εστία.

Δύο λεπτά μετά την επανεκκίνηση με το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά στο 0-2. Ο Ταρέμι έδωσε στον Ελ Κααμπί και αυτός έπιασε το σουτ, με τον Χριστογεώργο να διώχνει τη μπάλα. Στο 52ο λεπτό ήρθε η πρώτη τελική του ΟΦΗ στο παιχνίδι. Ο Νους έφυγε στην αντεπίθεση και το σουτ που έπιασε πέρασε λίγο έξω από την εστία του Τζολάκη.

Οι Πειραιώτες απείλησαν ξανά στο 55' με την κεφαλιά του Ταρέμι μετά από γέμισμα του Ροντινέι, να περνά άουτ. Οι Κρητικοί προσπάθησαν στο δεύτερο μέρος να κρατήσουν περισσότερη ώρα τη μπάλα στα πόδια τους, έτσι βρε να βρουν το γκολ της ισοφάρισης.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να βρει και δεύτερο τέρμα στο 70' με τον Ελ Κααμπί να παίρνει όλες τις κόντρες από την αδράνεια των γηπεδούχων να διώξουν τη μπάλα από την περιοχή και πλάσαρε σε κενή εστία για το 0-2! Αυτό ήταν το 20ο συνολικά γκολ του Μαροκινού στράικερ τη φετινή σεζόν με τα ερυθρόλευκα και το 80ο από τότε που ήρθε στον Πειραιά.

Ο Ταρέμι με κεφαλιά στο 74' δυσκόλεψε τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ που μπλόκαρε τη μπάλα. Στο 81' οι Κρητικοί κέρδισαν πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ρέτσου πάνω στον Σαλσέδο, αλλά μετά από ανασκόπηση της φάσης από τον ρέφερι Ματσούκα, εκείνος πήρε πίσω την απόφαση του και το παιχνίδι συνεχίστηκε χωρίς παράβαση.

Ο Φούντας στο 83' από πλεονεκτική φάση δεν μπόρεσε να... νικήσει τον Τζολάκη που έδιωξε τη μπάλα. Τρία λεπτά μετά ο Ολυμπιακός βρήκε και τρίτο γκολ με τον Μάρτινς, αλλά το τέρμα του Πορτογάλου ακυρώθηκε για οφσάιντ στην αρχή της φάσης.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ταρέμι κέρδισε πέναλτι από τον Σενγκέλια και ο Μουζακίτης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 0-3 του Ολυμπιακού στο Παγκρήτιο. Με αυτή του τη νίκη ο Ολυμπιακός ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας με 57 βαθμούς.

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος (73΄ Σενγκέλια), Ανδρούτσος (53΄ Φούντας), Κανελλόπουλος, Αποστολάκης (73΄ Νέιρα), Νους (82΄ Βούκοτιτς), Ισέκα (73΄ Σαλσίδο).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Νασιμέντο (76΄ Σιπιόνι), Ντάνι Γκαρθία (76΄ Μουζακίτης), Ποντένσε (67΄ Κοστίνια), Μαρτίνς (86΄ Τσικίνιο), Ταρέμι, Ελ Κααμπί (86΄ Κλέιτον).