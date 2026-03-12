Ο Βρούτσης υποδέχθηκε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ: «Σας καλωσορίζουμε στο… σπίτι σας» (vids)

Στο Καυτανζόγλειο βρέθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος «καλωσόρισε» στο σπίτι τους, όπως ανέφερε, την αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ.

Λίγο πριν τις 13:00 ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού αφίχθη στο Εθνικό Στάδιο της Θεσσαλονίκης, όπου τον περίμενε αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ, αποτελούμενη από τους, Μαρία Γκοντσαρόβα, Γιάννης Δημογιάννης και Άγγελος Αναστασιάδης, αλλά και η διοίκηση του Καυτανζογλείου.

Ο Γιάννης Βρούτσης, μάλιστα, στη σύντομη συνομιλία με τους «ασπρόμαυρους» εκπροσώπους έξω από το γήπεδο, τους καλωσόρισε στο... σπίτι τους, δείχνοντας το θετικό κλίμα που υπήρχε μεταξύ των δύο πλευρών, με τη συνάντηση να μεταφέρεται εντός του σταδίου για τις υπογραφές.