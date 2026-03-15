Live: Ατρόμητος - ΑΕΚ

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Novasports 2 HD
25η αγωνιστική
25η αγωνιστική
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
2 2
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ΑΕΚ
Διαιτητης
- Άγγελος Ευαγγέλου (Αθήνας)
- VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
- AVAR: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
Βοηθοι
- Χρήστος Ψύλλος (Λέσβου)
- Γιώργος Χριστοδούλου (Ημαθίας)
Τεταρτος
- Αλέξανδρος Μέγας (Πιερίας)
Σκορερς
- 33' Μήτογλου
- 71' Μουτουσαμί
Κιτρινες καρτες
- 18' Καραμάνης
- 90+5' Πνευμονίδης
Σκορερς
- 63' Γιόβιτς
- 69' Γιόβιτς
Κιτρινες καρτες
- 48' Πενράις
- 90+6΄ Ρότα