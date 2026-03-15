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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Novasports 2 HD
25η αγωνιστική
Ατρόμητος
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
2 2
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ΑΕΚ
ΑΕΚ
Διαιτητης
  • Άγγελος Ευαγγέλου (Αθήνας)
  • VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
  • AVAR: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
Βοηθοι
  • Χρήστος Ψύλλος (Λέσβου)
  • Γιώργος Χριστοδούλου (Ημαθίας)
Τεταρτος
  • Αλέξανδρος Μέγας (Πιερίας)
Σκορερς
  • 33' Μήτογλου
  • 71' Μουτουσαμί
Κιτρινες καρτες
  • 18' Καραμάνης
  • 90+5' Πνευμονίδης
Σκορερς
  • 63' Γιόβιτς
  • 69' Γιόβιτς
Κιτρινες καρτες
  • 48' Πενράις
  • 90+6΄ Ρότα

Live: Ατρόμητος - ΑΕΚ

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